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Cursos de qualificação: ES abre inscrição com 10 mil vagas só para mulheres

Interessadas poderão fazer inscrições em dois cursos distintos. O prazo para participar prossegue até dia 17 de março
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 mar 2022 às 15:27

Publicado em 10 de Março de 2022 às 15:27

Mulheres no mercado de trabalho
Mulheres no mercado de trabalho Crédito: Dmytro Sheremeta/Freepik
O Governo do Estado do Espírito Santo (ES) informou, nessa quarta-feira (9), que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 1ª oferta do Qualificar ES Mulher On-line. Ao todo, serão 10 mil vagas distribuídas em 10 cursos, com carga horária de 120 horas cada. As inscrições acontecem até o dia 17 de março e devem ser feitas pelo site (www.qualificar.es.gov.br).
O programa é operacionalizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). As vagas exclusivas para mulheres são ofertadas por meio de uma parceria entre os programas Qualificar ES e o Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.
O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, explicou o objetivo da ação. “Nosso objetivo é que mulheres batalhadoras, que desejam se inserir no mercado de trabalho, tenham uma renda extra ou que busquem uma nova colocação profissional, alcancem os seus sonhos e possam ampliar sua participação social”, disse.
As interessadas nas ofertas poderão realizar duas inscrições por CPF e e-mail, em dois cursos distintos. Já os pré-requisitos são: ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento deste edital; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet; e ser do sexo feminino.

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É importante enfatizar que, para os cursos da área de saúde, a idade mínima para participação deverá ser de 18 anos completos no ato da inscrição. Os cursos são: Agente Epidemiológico, Auxiliar Administrativo, Cuidador de Idosos, Auxiliar de Creche, Educação Especial e Inclusiva, Inglês Básico, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho, Tecnologias Educacionais e Word e Excel.
O resultado será divulgado no dia 24 de março, no site do www.qualificar.es.gov.br. E o início das aulas vão ocorrer no dia 29 de março. Todas as informações estão no edital nº 004/2022.

CURSOS PRESENCIAIS

Na quarta-feira (8), o Governo divulgou a lista com o resultado das 11.919 vagas do Qualificar ES dos cursos presenciais. Os resultados são referentes aos editais do Qualificar ES Presencial Geral – Região Metropolitana e Interior e do Presencial Mulher.

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