Cursos de qualificação: ES abre inscrição com 10 mil vagas só para mulheres

Mulheres no mercado de trabalho Crédito: Dmytro Sheremeta/Freepik

O Governo do Estado do Espírito Santo (ES) informou, nessa quarta-feira (9), que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 1ª oferta do Qualificar ES Mulher On-line. Ao todo, serão 10 mil vagas distribuídas em 10 cursos, com carga horária de 120 horas cada. As inscrições acontecem até o dia 17 de março e devem ser feitas pelo site ( www.qualificar.es.gov.br ).

O programa é operacionalizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). As vagas exclusivas para mulheres são ofertadas por meio de uma parceria entre os programas Qualificar ES e o Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, explicou o objetivo da ação. “Nosso objetivo é que mulheres batalhadoras, que desejam se inserir no mercado de trabalho, tenham uma renda extra ou que busquem uma nova colocação profissional, alcancem os seus sonhos e possam ampliar sua participação social”, disse.

As interessadas nas ofertas poderão realizar duas inscrições por CPF e e-mail, em dois cursos distintos. Já os pré-requisitos são: ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento deste edital; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet; e ser do sexo feminino.

É importante enfatizar que, para os cursos da área de saúde, a idade mínima para participação deverá ser de 18 anos completos no ato da inscrição. Os cursos são: Agente Epidemiológico, Auxiliar Administrativo, Cuidador de Idosos, Auxiliar de Creche, Educação Especial e Inclusiva, Inglês Básico, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho, Tecnologias Educacionais e Word e Excel.

O resultado será divulgado no dia 24 de março, no site do www.qualificar.es.gov.br . E o início das aulas vão ocorrer no dia 29 de março. Todas as informações estão no edital nº 004/2022

CURSOS PRESENCIAIS