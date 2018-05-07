Time Bolsonaro no governo de Paulo Hartung

O governador Paulo Hartung (PMDB) é um dos muitos críticos do deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Social Liberal (PSL). Não é de surpreender: politicamente, os dois são quase como água e óleo. Mas aliados de Bolsonaro estão abrigados no governo Paulo Hartung. O nº 1 na cadeia de comando do partido de Bolsonaro no Espírito Santo, Carlos Manato, tem aliado lotado em cargo estratégico na cozinha política do governo. Já o nº 2, Amarildo Lovato, acaba de ser promovido. Como explicar?

A origem política de Hartung se confunde com a luta contra a ditadura militar que governou o Brasil de 1964 a 1985; a de Bolsonaro, com a própria ditadura. A história de Hartung é marcada pela luta em favor do resgate das liberdades democráticas; a do capitão da reserva do Exército, pela defesa intransigente de tudo o que os militares fizeram no poder, inclusive crimes de tortura e assassinatos políticos.

Hartung se diz um democrata e se define como político de centro-esquerda; Bolsonaro é o antidemocrata convicto. Em tudo o que diz e defende, representa a encarnação do espírito autoritário de extrema direita, simbolizado por frases de efeito como “minorias devem se calar”.

Hartung classifica como “medieval” a ideia de que “bandido bom é bandido morto”. Bolsonaro não só a endossa como prega a solução da violência com violência: acha que bala é o que resolve (não o que agrava) os problemas de segurança pública no país.

Em suma, na macropolítica nacional, que passa pela escolha do próximo presidente, Hartung não poderia ter menos em comum com Bolsonaro e com os defensores da candidatura dele. Por essa linha de raciocínio, também na política estadual, não faria o menor sentido que o governador mantivesse algum tipo de relação política, menos ainda uma aliança, com o partido e com os aliados de Bolsonaro no Espírito Santo.

Mas não é bem assim. Muito pelo contrário, aliás. Nomeações publicadas no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira provam que, diferentemente do que ditaria a lógica, aliados de Bolsonaro têm espaço no governo Paulo Hartung, o que se traduz na ocupação de cargos importantes de 2º escalão.

Para concorrer à Presidência, Bolsonaro se filiou ao nanico PSL. No Espírito Santo, o militar tem como principal aliado o deputado federal Carlos Manato, que por sua vez acaba de ser alçado à presidência estadual do PSL, justamente a fim de construir o palanque bolsonarista em solo capixaba. Além disso, Manato é um dos grandes defensores da greve da PMES em 2017 e da anistia irrestrita aos policiais aquartelados em fevereiro daquele ano, posição que o coloca em rota de colisão com Hartung.

Pois bem, apesar das diferenças ideológicas, o varejo da política local e a meta de construir um palanque próprio o mais amplo possível para a vindoura eleição ao governo estadual aparentemente têm falado mais alto. Hartung acaba de nomear um antigo aliado e ex-assessor de Manato como subsecretário administrativo da Casa Civil – onde são tecidas as articulações políticas do governo. Seu nome é Rosemário Vilarim, conhecido como Miro Vilarim. Ele já estava na equipe de Hartung, como assessor especial da Secretaria de Governo. Já o vice-presidente estadual do PSL, Amarildo Lovato, passa a dirigir o Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES).

Como se prova mais uma vez, a política estadual não obedece à lógica nacional. Para dizer a verdade, não obedece a lógica alguma. Muito menos ideológica.

Amarildo Lovato

Vice-presidente do PSL-ES (era o presidente, mas cedeu o posto a Manato), Lovato já era diretor administrativo e financeiro do Ipem-ES. Agora assume a direção-geral, a convite de Hartung. “Fui promovido pelo governador”, afirma ele.

“Cargo técnico”

“Esse cargo não é do PSL. É um cargo técnico”, argumenta Lovato, que ainda diz apoiar a reeleição de Hartung. Ele já foi diretor administrativo e financeiro do Sebrae e diretor técnico da Aderes.

Parceiro de Manato

Manato confirma que o novo subchefe da Casa Civil, Miro Vilarim, é um velho parceiro político. “É meu amigo e foi meu parceiro nas eleições minhas e dele.” Miro bateu na trave na eleição a prefeito de Itaguaçu duas vezes, em 2012 e 2016. Ambos estavam juntos no SDD. Mas, quando Manato pulou para o PSL, em março, Rosemário preferiu ir para o PTB.

“Coisa pessoal”

Quanto a Lovato, Manato frisa que ele já estava nomeado no Ipem-ES há muito tempo e só trocou de função. “Isso é uma coisa pessoal dele com o governador. Espero que ele faça um bom trabalho. Mas não tem nada a ver com o PSL.”

“Somos Bolsonaro”

Segundo o deputado e dirigente do PSL, a “promoção” de Lovato não significa nenhum tipo de compromisso prévio do partido com a campanha de Hartung. “Nossa posição é muito clara: nós somos Bolsonaro. Não estamos discutindo eleição majoritária ao governo do Estado. Nós só vamos discutir lá na frente o que for melhor para o Bolsonaro.”

Constatação

Manato está brincando de riscar fósforos perto da poça de querosene.

CENA POLÍTICA