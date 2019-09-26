Terreno da Viação Itapemirim é vendido por R$ 14,6 milhões

Um imóvel comercial da Viação Itapemirim, localizado em Viana, foi vendido nesta quinta-feira (26) durante um leilão. O bem, com área total de 138.496 m² e 2.900 m² de área construída, foi arrematado por R$ 14,6 milhões. O lance inicial era de R$ 10 milhões. Se considerada a comissão - de 5%, ou seja, R$ 730 mil -, o valor total do lote saiu por R$ 15.330.000,00.
Depois de uma disputada acirrada, com 44 lances, o vencedor foi um investidor da Serra. O nome ou razão social do ganhador, entretanto, não foi divulgado pela companhia responsável pelo certame. As informações são do Canal Judicial e foram obtidas por meio da empresa Mais Ativo Leilão Judicial.
O imóvel, avaliado em R$ 35.078.891,67, tem instalações para posto de abastecimento, restaurante e hotel. Ele está localizado às margens da BR 101, no km 15. Entre os interessados, havia investidores de Vitória, Viana, Cariacica, Serra e Barra de São Francisco.
A venda do imóvel faz parte do plano de recuperação judicial do Grupo Itapemirim, que tem atualmente dívidas trabalhistas e com fornecedores da ordem de R$ 300 milhões e um passivo tributário que ultrapassa R$ 1 bilhão. A companhia, que já foi uma das maiores do setor de transporte rodoviário do país, está em recuperação judicial desde março de 2016.
Sem interesse
Um outro imóvel comercial da Viação Itapemirim, localizado em Curitiba (PR), também foi colocado em leilão, mas não recebeu nenhuma proposta. Com uma área total de 16.146 metros quadrados, o lance mínimo era de R$ 18.570.000,00.