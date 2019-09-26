Terreno da Viação Itapemirim é vendido por R$ 14,6 milhões

Um imóvel comercial da, localizado em, foi vendido nesta quinta-feira (26) durante um leilão. O bem, com área total de 138.496 m² e 2.900 m² de área construída, foi arrematado por R$ 14,6 milhões. O lance inicial era de R$ 10 milhões. Se considerada a comissão - de 5%, ou seja, R$ 730 mil -, o valor total do lote saiu por R$ 15.330.000,00.