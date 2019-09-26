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  • Terreno da Viação Itapemirim é vendido por R$ 14,6 milhões
Beatriz Seixas

Terreno da Viação Itapemirim é vendido por R$ 14,6 milhões

Imóvel fica localizado em Viana, em uma área de 138.496 m²

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 13:15

Públicado em 

26 set 2019 às 13:15
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Viação Itapemirim Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
Um imóvel comercial da Viação Itapemirim, localizado em Viana, foi vendido nesta quinta-feira (26) durante um leilão. O bem, com área total de 138.496 m² e 2.900 m² de área construída, foi arrematado por R$ 14,6 milhões. O lance inicial era de R$ 10 milhões. Se considerada a comissão - de 5%, ou seja, R$ 730 mil -, o valor total do lote saiu por R$ 15.330.000,00.
> Viação Itapemirim tem um ano para começar a pagar dívida bilionária
Depois de uma disputada acirrada, com 44 lances, o vencedor foi um investidor da Serra. O nome ou razão social do ganhador, entretanto, não foi divulgado pela companhia responsável pelo certame. As informações são do Canal Judicial e foram obtidas por meio da empresa Mais Ativo Leilão Judicial.
Área do imóvel da Viação Itapemirim que foi a leilão Crédito: Divulgação
O imóvel, avaliado em R$ 35.078.891,67, tem instalações para posto de abastecimento, restaurante e hotel. Ele está localizado às margens da BR 101, no km 15. Entre os interessados, havia investidores de Vitória, Viana, Cariacica, Serra e Barra de São Francisco.
> Viação Itapemirim: a queda de um império
A venda do imóvel faz parte do plano de recuperação judicial do Grupo Itapemirim, que tem atualmente dívidas trabalhistas e com fornecedores da ordem de R$ 300 milhões e um passivo tributário que ultrapassa R$ 1 bilhão. A companhia, que já foi uma das maiores do setor de transporte rodoviário do país, está em recuperação judicial desde março de 2016.
Sem interesse
Um outro imóvel comercial da Viação Itapemirim, localizado em Curitiba (PR), também foi colocado em leilão, mas não recebeu nenhuma proposta. Com uma área total de 16.146 metros quadrados, o lance mínimo era de R$ 18.570.000,00.
> Justiça determina investigação sobre gestão do Grupo Itapemirim

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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