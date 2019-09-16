Tempo deve continuar firme com sol e calor no Espírito Santo

A semana começou com calor, e a terça-feira (17) promete não ser diferente. É que um sistema de alta pressão que está sobre o Espírito Santo deixa o clima para o capixaba com sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Na Grande Vitória, o dia deve começar com temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Na capital, os ponteiros apontam a mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.
Para a Região Serrana na áreas menos elevadas, o sol forte deixa o clima com a temperatura 15 °C e máxima de 31 °C. A Região Sul do Estado, nas áreas menos elevadas, é onde o índice de calor será mais forte com a mínima de 22 °C e máxima podendo chegar a 37 °C.