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Evandro Milet

Tempo de TV ainda vale ouro na campanha eleitoral

Para ouvir um candidato na rede social você tem que apertar um botão e querer ouvir. Na TV e no rádio, você é apanhado desprevenido

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 14:46

Públicado em 

13 jun 2018 às 14:46
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Estar na TV, diante das câmeras, ainda é importante para candidatos Crédito: Seth Doyle/Unsplash
Muita gente imagina que as redes sociais substituíram as TVs e rádios como divulgadoras de candidaturas. Pensam que ninguém vê mais TV e, por isso, o fato de Bolsonaro e Marina não terem tempo de TV na campanha não teria muita importância. Sei não. Se fosse assim o PT não estaria com essa gana toda para regular a mídia, a Rede Globo não seria esse bicho-papão que pintam, não haveria tantas novelas e muito menos patrocinadores comerciais. Para ouvir um candidato na rede social, você tem que apertar um botão e querer ouvir. Na TV e no rádio, você é apanhado desprevenido no intervalo do programa e vê ou ouve sem se mexer.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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