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CBN INOVAÇÃO

Tecnologias e inovações no mercado de automóveis

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 19:07

Públicado em 

14 mai 2018 às 19:07

Colunista

O mercado a tecnologia também no setor de automóveis. Inovações tecnológicas já têm sido empregadas, em diversos setores da economia, com o objetivo de otimizar processos e garantir novas formas de produções. E nesta edição do CBN Inovação, com o comentarista Evandro Milet, você acompanha que no segmento de automóveis essas novidades já estão se fazendo presente. Um desses exemplos recentes é que Vitória ganhou, no final da última semana, um posto para abastecer carros elétricos. O primeiro eletroposto do Espírito Santo ficará no estacionamento de um shopping na Praia do Suá. Esses e outros destaques você acompanha no quadro!
CBN Inovação - 14-05-18.mp3

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