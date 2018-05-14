Tecnologias e inovações no mercado de automóveis

O mercado a tecnologia também no setor de automóveis. Inovações tecnológicas já têm sido empregadas, em diversos setores da economia, com o objetivo de otimizar processos e garantir novas formas de produções. E nesta edição do CBN Inovação, com o comentarista Evandro Milet, você acompanha que no segmento de automóveis essas novidades já estão se fazendo presente. Um desses exemplos recentes é que Vitória ganhou, no final da última semana, um posto para abastecer carros elétricos. O primeiro eletroposto do Espírito Santo ficará no estacionamento de um shopping na Praia do Suá. Esses e outros destaques você acompanha no quadro!