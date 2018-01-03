Tecnologia para economia na gestão pública

Sabemos que nos dias atuais o emprego da tecnologia tem abrangência crescente nos mais diversos campos. E que esse recurso bem utilizado tem como resultado indissociável a eficiência e a economia. No setor público não pode ser diferente.

Até 1º de janeiro de 2017, as sessões do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Venécia eram transmitidas ao vivo apenas por televisão a cabo, restrita aos assinantes, com uma reprise semanal.

No contrato então em vigor, de 2016, o Poder Legislativo pagava para que a contratada exibisse essa reprise semanal, em dia e horário pré-determinado, apenas aos assinantes da TV a cabo. Se alguém não viu a reprise naquele único momento, não conseguiria assistir mais.

É aí que vale um parêntese com um exemplo de como a tecnologia gera eficiência e economia. Atualmente, além da televisão a cabo, as sessões são transmitidas ao vivo pelo Facebook, e os vídeos integrais das sessões ficam disponibilizados tanto no site oficial da Câmara Municipal, quanto em seu canal no YouTube.

Com a criação de um canal oficial no YouTube, as “reprises” não só ficam acessíveis a qualquer pessoa com conexão à internet, como também estão disponíveis a serem acessadas de qualquer lugar, a qualquer momento, a quem queira acompanhar como foram os trabalhos do Poder Legislativo. Eficiência com custo praticamente zero.

Além disso, a Câmara suprimiu o custo com as reprises semanais na TV a cabo, já que as sessões estão disponíveis “ad eternum” na rede mundial. Tecnologia gerando economia.

Apenas com essa medida, a Casa conseguiu reduzir os gastos com a contratação de transmissão num percentual de aproximadamente 30%. Por outro lado, o alcance de pessoas que podem acompanhar as sessões da Câmara Municipal cresceu exponencialmente.

Neste mundo moderno, que trilha a cada dia um caminho sem volta de avanços tecnológicos, saber utilizar desses recursos e implementá-los eficazmente nas atividades cotidianas é um diferencial que rende generosos dividendos, independentemente da área em que se atue.

A máquina pública não só pode como deve ser mais eficiente e econômica. E uma das melhores formas de fortalecer esses dois pilares que alicerçam uma gestão de qualidade é fazendo o uso bem aproveitado da tecnologia.

*O autor é presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia