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Eficiência

Tecnologia para economia na gestão pública

A máquina pública não só pode como deve ser mais eficiente e econômica, fazendo uso da tecnologia

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 16:49

Públicado em 

03 jan 2018 às 16:49

Colunista

Sabemos que nos dias atuais o emprego da tecnologia tem abrangência crescente nos mais diversos campos. E que esse recurso bem utilizado tem como resultado indissociável a eficiência e a economia. No setor público não pode ser diferente.
Até 1º de janeiro de 2017, as sessões do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Venécia eram transmitidas ao vivo apenas por televisão a cabo, restrita aos assinantes, com uma reprise semanal.
No contrato então em vigor, de 2016, o Poder Legislativo pagava para que a contratada exibisse essa reprise semanal, em dia e horário pré-determinado, apenas aos assinantes da TV a cabo. Se alguém não viu a reprise naquele único momento, não conseguiria assistir mais.
É aí que vale um parêntese com um exemplo de como a tecnologia gera eficiência e economia. Atualmente, além da televisão a cabo, as sessões são transmitidas ao vivo pelo Facebook, e os vídeos integrais das sessões ficam disponibilizados tanto no site oficial da Câmara Municipal, quanto em seu canal no YouTube.
Com a criação de um canal oficial no YouTube, as “reprises” não só ficam acessíveis a qualquer pessoa com conexão à internet, como também estão disponíveis a serem acessadas de qualquer lugar, a qualquer momento, a quem queira acompanhar como foram os trabalhos do Poder Legislativo. Eficiência com custo praticamente zero.
Além disso, a Câmara suprimiu o custo com as reprises semanais na TV a cabo, já que as sessões estão disponíveis “ad eternum” na rede mundial. Tecnologia gerando economia.
Apenas com essa medida, a Casa conseguiu reduzir os gastos com a contratação de transmissão num percentual de aproximadamente 30%. Por outro lado, o alcance de pessoas que podem acompanhar as sessões da Câmara Municipal cresceu exponencialmente.
Neste mundo moderno, que trilha a cada dia um caminho sem volta de avanços tecnológicos, saber utilizar desses recursos e implementá-los eficazmente nas atividades cotidianas é um diferencial que rende generosos dividendos, independentemente da área em que se atue.
A máquina pública não só pode como deve ser mais eficiente e econômica. E uma das melhores formas de fortalecer esses dois pilares que alicerçam uma gestão de qualidade é fazendo o uso bem aproveitado da tecnologia.
*O autor é presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia
 

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