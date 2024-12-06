Comunidades disputam semifinais da Taça EDP neste sábado (7)

Apenas um jogo separa as equipes semifinalistas da Taça EDP 2024 da tão sonhada grande final do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo. Neste sábado (7), quatro equipes — sendo duas masculinas e duas femininas — entram em campo pelas semifinais em busca da vaga na decisão marcada para 14 de dezembro.
No bairro campo da Grande São Pedro, na Capital, a bola começa a rolar às 8h para o embate entre Bairro da Penha (Vitória) e Rio Marinho (Vila Velha), pelo grupo feminino da competição. Na sequência, às 9h, São Pedro (Vitória) e Eldorado (Serra) abrem a disputa pela primeira vaga masculina na grande final.
Já às 10h, São Francisco (Cariacica) e Jardim Guadalajara (Vila Velha) cravam o embate pela segunda vaga feminina na decisão. Por fim, em busca da última vaga masculina, Perocão (Guarapari) e Nova Almeida (Serra) fazem o último jogo do dia às 11h.
Semifinais da Taça EDP das Comunidades 2024
FEMININO:
Bairro da Penha x Rio Marinho (8h)
São Francisco x Jardim Guadalajara (10h)
MASCULINO:
São Pedro x Eldorado (9h)
Perocão x Nova Almeida (11h)
LOCAL: Rua Felicidade Corrêa dos Santos - Ilha das Caieiras / Grande São Pedro (Vitória)
Quem não avançar para a grande final ainda tem a chance de disputar o bronze da competição na manhã de domingo (8), quando serão realizadas as disputas pelo terceiro lugar de ambos os grupos.
Vale lembrar que, para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.