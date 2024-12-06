Comunidades disputam semifinais da Taça EDP neste sábado (7)

Semifinalistas foram definidos no último fim de semana com jogos disputados no Campo do Alagoano, em Vitória Crédito: Breno Coelho

Apenas um jogo separa as equipes semifinalistas da Taça EDP 2024 da tão sonhada grande final do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo . Neste sábado (7), quatro equipes — sendo duas masculinas e duas femininas — entram em campo pelas semifinais em busca da vaga na decisão marcada para 14 de dezembro.

No bairro campo da Grande São Pedro, na Capital , a bola começa a rolar às 8h para o embate entre Bairro da Penha (Vitória) e Rio Marinho (Vila Velha), pelo grupo feminino da competição. Na sequência, às 9h, São Pedro (Vitória) e Eldorado (Serra) abrem a disputa pela primeira vaga masculina na grande final.

Já às 10h, São Francisco (Cariacica) e Jardim Guadalajara (Vila Velha) cravam o embate pela segunda vaga feminina na decisão. Por fim, em busca da última vaga masculina, Perocão (Guarapari) e Nova Almeida (Serra) fazem o último jogo do dia às 11h.

Semifinais da Taça EDP das Comunidades 2024 FEMININO:

Bairro da Penha x Rio Marinho (8h)

São Francisco x Jardim Guadalajara (10h)



MASCULINO:

São Pedro x Eldorado (9h)

Perocão x Nova Almeida (11h)



LOCAL: Rua Felicidade Corrêa dos Santos - Ilha das Caieiras / Grande São Pedro (Vitória)

Quem não avançar para a grande final ainda tem a chance de disputar o bronze da competição na manhã de domingo (8), quando serão realizadas as disputas pelo terceiro lugar de ambos os grupos.

Vale lembrar que, para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.