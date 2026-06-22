Abertura da Taça EDP das Comunidades 2026 é marcada por chuva de gols

Marcelo Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta, destacou que, além da busca pelo título, a competição tem como objetivo fortalecer o futebol de base nas comunidades e oferecer oportunidades para jovens atletas que sonham em seguir carreira no esporte.





"Nosso trabalho aqui é apoiar o que a gente acredita: o esporte como um motor de transformação da sociedade. Estamos muito felizes de mais uma vez contribuir para que esse esporte possa trazer mais inclusão, mais transformação e mais integração entre vocês", disse.





Pelo oitavo ano como parceira principal e dando nome à competição, a EDP este presente sendo representada pelo Marcos Campos, diretor da companhia no Espírito Santo, que enfatizou o papel transformador do futebol.





"O esporte é uma palavra, mas que traz muita coisa junto. Traz equidade social, integração, educação, e toda essa questão de transformação social. Acreditamos que as empresas têm que estar conectadas com a comunidade onde atuam e que seja um espetáculo mais uma vez nessa edição", falou o diretor.



