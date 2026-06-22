Abertura da Taça EDP das Comunidades 2026 é marcada por chuva de gols

A bola voltou a rolar para o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo. A Taça EDP das Comunidades 2026 teve a abertura oficial realizada neste sábado (20), no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra, reunindo atletas, lideranças comunitárias, patrocinadores e torcedores para o início da 9ª edição da competição.
Antes dos primeiros jogos, as 40 equipes participantes foram apresentadas ao público em uma cerimônia que marcou o pontapé inicial do torneio. Ao todo, são 32 equipes masculinas e oito femininas na disputa, representando bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz e Viana.
Sábado agitado na Serra
No sábado, todas as atenções estavam concentradas em Feu Rosa, com seis partidas que já mostraram a competitividade que prometem marcar a edição de 2026. No feminino, o Bairro da Penha, atual campeão, goleou o time de Nova Rosa da Penha por 7 a 0. Já Comunidades Originárias estreou com vitória ao derrotar Goiabeiras por 1 a 0.
Entre os homens, Nova Almeida venceu Comunidades Originárias por 1 a 0 em um duelo equilibrado. No jogo mais movimentado do dia, Nova Rosa da Penha superou Santa Terezinha por 4 a 3, em uma partida com sete gols. Mucuri e Santana ficaram no empate por 2 a 2, enquanto Serra Dourada venceu Central Carapina por 2 a 1 e largou com os três pontos na competição.
Todos os resultados da 1ª rodada
Sábado (20)
Feminino
- Bairro da Penha 7 x 0 Nova Rosa da Penha
- Goiabeiras 0 x 1 Comunidades Originárias
Masculino
- Comunidades Originárias 0 x 1 Nova Almeida
- Nova Rosa da Penha 4 x 3 Santa Terezinha
- Mucuri 2 x 2 Santana
- Central Carapina 1 x 2 Serra Dourada
Domingo (21)
Masculino
Eldorado 3 x 2 Vila Nova de Colares
São Pedro 1 x 2 Barramares
Barcelona 0 x 0 Parque Residencial Tubarão
São Geraldo 0 x 6 Jabaeté
Planalto Serrano 0 x 0 Praia de Carapebus
Bela Vista 0 x 2 Perocão
Residencial Vista do Mestre 0 x 4 Palmeiras
Areinha 0 x 4 Nova Bethânia
Padre Gabriel 0 x 1 Ibes
Morro da Garrafa 0 x 4 Alvorada
Rio Marinho 0 x 1 Dom João Batista
Vista Mar 1 x 0 Jardim Botânico
Feminino
Eldorado 0 x 6 Vale Encantado
Bela Vista 1 x 3 São Geraldo
Cerimônia de abertura
Além da entrada das delegações, a programação contou com ações dos patrocinadores, distribuição de brindes e atividades para o público presente ao longo da manhã. Pelo segundo ano consecutivo, o torneio é realizado com a parceria entre a Rede Gazeta, EDP, Central das Comunidades, Sicoob e Extrabom.
Para Marcelinho Siqueira, diretor da Central das Comunidades, a decisão pelo palco da abertura passa pelo crescimento do município no cenário esportivo.
"É muito mais do que esporte. Existem vários fundamentos que a gente está crescendo a cada ano mais, e a Serra mais uma vez contemplada essa linda abertura, por que a Serra vem vencendo e avançando juntamente com o esporte, e a gente tem que estar onde está avançando", disse.
Marcelo Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta, destacou que, além da busca pelo título, a competição tem como objetivo fortalecer o futebol de base nas comunidades e oferecer oportunidades para jovens atletas que sonham em seguir carreira no esporte.
"Nosso trabalho aqui é apoiar o que a gente acredita: o esporte como um motor de transformação da sociedade. Estamos muito felizes de mais uma vez contribuir para que esse esporte possa trazer mais inclusão, mais transformação e mais integração entre vocês", disse.
Pelo oitavo ano como parceira principal e dando nome à competição, a EDP este presente sendo representada pelo Marcos Campos, diretor da companhia no Espírito Santo, que enfatizou o papel transformador do futebol.
"O esporte é uma palavra, mas que traz muita coisa junto. Traz equidade social, integração, educação, e toda essa questão de transformação social. Acreditamos que as empresas têm que estar conectadas com a comunidade onde atuam e que seja um espetáculo mais uma vez nessa edição", falou o diretor.