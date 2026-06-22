AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Alto nível

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2026 é marcada por chuva de gols

Ao todo, foram 65 bolas na rede em 20 jogos disputados no primeiro fim de semana de competição

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 17:31

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

22 jun 2026 às 17:31
Taça EDP das Comunidades 2026
Reprodução/Redes sociais

A bola voltou a rolar para o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo. A Taça EDP das Comunidades 2026 teve a abertura oficial realizada neste sábado (20), no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra, reunindo atletas, lideranças comunitárias, patrocinadores e torcedores para o início da 9ª edição da competição.


Antes dos primeiros jogos, as 40 equipes participantes foram apresentadas ao público em uma cerimônia que marcou o pontapé inicial do torneio. Ao todo, são 32 equipes masculinas e oito femininas na disputa, representando bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz e Viana.


Sábado agitado na Serra


No sábado, todas as atenções estavam concentradas em Feu Rosa, com seis partidas que já mostraram a competitividade que prometem marcar a edição de 2026. No feminino, o Bairro da Penha, atual campeão, goleou o time de Nova Rosa da Penha por 7 a 0. Já Comunidades Originárias estreou com vitória ao derrotar Goiabeiras por 1 a 0. 


Entre os homens, Nova Almeida venceu Comunidades Originárias por 1 a 0 em um duelo equilibrado. No jogo mais movimentado do dia, Nova Rosa da Penha superou Santa Terezinha por 4 a 3, em uma partida com sete gols. Mucuri e Santana ficaram no empate por 2 a 2, enquanto Serra Dourada venceu Central Carapina por 2 a 1 e largou com os três pontos na competição.


Todos os resultados da 1ª rodada


Sábado (20)


Feminino


- Bairro da Penha 7 x 0 Nova Rosa da Penha

- Goiabeiras 0 x 1 Comunidades Originárias


Masculino


- Comunidades Originárias 0 x 1 Nova Almeida

- Nova Rosa da Penha 4 x 3 Santa Terezinha

- Mucuri 2 x 2 Santana

- Central Carapina 1 x 2 Serra Dourada


Domingo (21)


Masculino


Eldorado 3 x 2 Vila Nova de Colares

São Pedro 1 x 2 Barramares

Barcelona 0 x 0 Parque Residencial Tubarão

São Geraldo 0 x 6 Jabaeté

Planalto Serrano 0 x 0 Praia de Carapebus

Bela Vista 0 x 2 Perocão

Residencial Vista do Mestre 0 x 4 Palmeiras

Areinha 0 x 4 Nova Bethânia

Padre Gabriel 0 x 1 Ibes

Morro da Garrafa 0 x 4 Alvorada

Rio Marinho 0 x 1 Dom João Batista

Vista Mar 1 x 0 Jardim Botânico


Feminino


Eldorado 0 x 6 Vale Encantado

Bela Vista 1 x 3 São Geraldo


Cerimônia de abertura 


Além da entrada das delegações, a programação contou com ações dos patrocinadores, distribuição de brindes e atividades para o público presente ao longo da manhã. Pelo segundo ano consecutivo, o torneio é realizado com a parceria entre a Rede Gazeta, EDP, Central das Comunidades, Sicoob e Extrabom.


Para Marcelinho Siqueira, diretor da Central das Comunidades, a decisão pelo palco da abertura passa pelo crescimento do município no cenário esportivo.


"É muito mais do que esporte. Existem vários fundamentos que a gente está crescendo a cada ano mais, e a Serra mais uma vez contemplada essa linda abertura, por que a Serra vem vencendo e avançando juntamente com o esporte, e a gente tem que estar onde está avançando", disse.


Marcelo Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta, destacou que, além da busca pelo título, a competição tem como objetivo fortalecer o futebol de base nas comunidades e oferecer oportunidades para jovens atletas que sonham em seguir carreira no esporte.


"Nosso trabalho aqui é apoiar o que a gente acredita: o esporte como um motor de transformação da sociedade. Estamos muito felizes de mais uma vez contribuir para que esse esporte possa trazer mais inclusão, mais transformação e mais integração entre vocês", disse. 


Pelo oitavo ano como parceira principal e dando nome à competição, a EDP este presente sendo representada pelo Marcos Campos, diretor da companhia no Espírito Santo, que enfatizou o papel transformador do futebol.


"O esporte é uma palavra, mas que traz muita coisa junto. Traz equidade social, integração, educação, e toda essa questão de transformação social. Acreditamos que as empresas têm que estar conectadas com a comunidade onde atuam e que seja um espetáculo mais uma vez nessa edição", falou o diretor.


Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O movimento católico ultraconservador que desafia o papa e cresce no Brasil com missa em latim e padre de costas
Região do Parque Moscoso, Centro de Vitória
Centro de Vitória merece um planejamento estratégico
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
A insegurança jurídica como precedente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados