Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maely Coelho

Sua empresa samba?

O que difere a escola de samba de uma empresa é o comprometimento das pessoas com o trabalho

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 17:00

Públicado em 

26 jan 2018 às 17:00

Colunista

Quando falamos de carnaval, em geral, só pensamos na diversão que a maior festa popular brasileira traz. Mas, empresários e empreendedores devem olhar um pouco mais além para essa tradição, que em 2018 movimentará cerca de R$ 15 milhões em toda a sua cadeia produtiva somente em Vitória.
Uma relevante lição vem das escolas de samba, principalmente quando entendemos o que elas representam. Escolas são estabelecimentos onde se ensina e que proporcionam instrução e experiência. Já samba que dizer dança popular. O encontro dos dois formou uma união que nada deve a muitas empresas convencionais constituídas.
O que difere a escola de samba de uma empresa é o comprometimento das pessoas com o trabalho. Imagine se numa empresa os funcionários e seus gestores tivessem comportamento, dedicação e paixão parecidos aos que os integrantes das escolas de samba têm com sua agremiação? Nos barracões, não tem tempo ruim, as dificuldades são superadas, as coisas não ficam para o outro dia e não dependem apenas do comando e das decisões dos gestores. As pessoas atuam felizes, com o trabalho começando assim que o desfile na avenida acaba e se estendendo, para muitos, pelo ano inteiro.
A diretoria de uma escola de samba é formada em grande parte por abnegados entusiastas, que, muitas vezes, não são remunerados, mas dão o melhor pela sua escola do coração. Já muitos diretores de empresa vivem deitados em berços esplêndidos, contemplados com elevados salários e benefícios, e sequer ficam constrangidos quando sua organização não alcança os objetivos planejados.
São “CEOs” com alta formação e currículo invejável, porém, com cultura e conhecimento bem divergentes dos líderes abnegados das escolas de samba. São esses últimos que conseguem fazer muito com pouco e transformar suas agremiações em ambientes de alta capacidade produtiva, rendimento e resultados. Para muitos que estão à frente de empresas, as agremiações deveriam ser tidas como “Escola Aplicada de Gestão Empresarial” e verdadeiros exemplos a serem seguidos.
 
*O autor é empresário
 

Tópicos Relacionados

Economia empresas Samba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Qual o melhor creme de pentear para ter um cabelo cacheado definido?
Imagem de destaque
Mulher é espancada após ser acusada por criminosos de denunciar tráfico em Cachoeiro
Costa dos Corais, Empar
Empar lança loteamento em Praia Grande, impulsionado pelo crescimento de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados