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Renata Rasseli

"Somos Capixabas": segunda temporada estreia neste sábado na TV Gazeta

A gastronomia será o destaque do programa desta semana

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 15:11

Públicado em 

10 out 2019 às 15:11
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Programa Somos Capixabas Crédito: TV GAZETA
Estreia neste sábado, dia 12, às 14h30, na TV Gazeta, a segunda temporada da série "Somos Capixabas. O pratos típicos, as manifestações culturais e o amparo, assistência e companheirismo do povo capixaba ganham destaque nesta temporada. Neste ano, o programa evidencia a relação das pessoas com o que é feito com orgulho no Espírito Santo e traz a sensação de pertencimento aos capixabas. 
Neste sábado, a gastronomia e os alimentos que contam um pouco da  história capixaba, como o milho, o café e a banana,  serão destaque da edição. 
"Esse projeto nasceu no ano passado com o objetivo de  nos trazer mais orgulho de quem somos e do que temos em nosso estado. E como ele tem esse propósito muito forte e genuíno, é nosso dever continuá-lo! Mas essa é só a segunda temporada. A gente espera que viva muitas outras para mostrar toda a riqueza e diversidade que temos no Espírito Santo", diz o  diretor de operação e programação da TV Gazeta. Gabriel Moura.
Café capixaba. Crédito: TV Gazeta

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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