"Somos Capixabas": segunda temporada estreia neste sábado na TV Gazeta

Programa Somos Capixabas Crédito: TV GAZETA

Estreia neste sábado, dia 12, às 14h30, na TV Gazeta, a segunda temporada da série "Somos Capixabas. O pratos típicos, as manifestações culturais e o amparo, assistência e companheirismo do povo capixaba ganham destaque nesta temporada. Neste ano, o programa evidencia a relação das pessoas com o que é feito com orgulho no Espírito Santo e traz a sensação de pertencimento aos capixabas.

Neste sábado, a gastronomia e os alimentos que contam um pouco da história capixaba, como o milho, o café e a banana, serão destaque da edição.

"Esse projeto nasceu no ano passado com o objetivo de nos trazer mais orgulho de quem somos e do que temos em nosso estado. E como ele tem esse propósito muito forte e genuíno, é nosso dever continuá-lo! Mas essa é só a segunda temporada. A gente espera que viva muitas outras para mostrar toda a riqueza e diversidade que temos no Espírito Santo", diz o diretor de operação e programação da TV Gazeta. Gabriel Moura.