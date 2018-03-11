Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Sobretaxa do aço, a barreira da insensatez
Opinião da Gazeta

Sobretaxa do aço, a barreira da insensatez

Guerra comercial do aço, com sobretaxa de 25% na importação dos EUA, dá prejuízo de US$ 100 milhões às exportações capixabas

Publicado em 10 de Março de 2018 às 21:11

Públicado em 

10 mar 2018 às 21:11

Colunista

As sobretaxas ao aço e ao alumínio são os primeiros movimentos da guerra comercial de Trump. O Brasil, segundo maior exportador de aço para os EUA (4,7 milhões de toneladas em 2017), e o Espírito Santo, que vende anualmente para aquele país um milhão de toneladas produzidas pela ArcelorMittal, serão impactados. Terão de reduzir os embarques, enquanto México e Canadá (parceiros do bloco Nafta e isentos da barreira tarifária) tendem a ganhar dos mercados brasileiro e capixaba.
Trump acha que pode resolver na marra, com fantasia de segurança nacional, o grave sucateamento de sua indústria siderúrgica – com produção a custo muito alto, o que obriga usuários a preferir importações mais baratas.
O tiro vai sair pela culatra. Os EUA importam 35 milhões de toneladas de aço por ano, ou seja, 36% de seu consumo, e não têm condições de aumentar a capacidade da noite para o dia. Ficará pior para a economia americana, se países prejudicados boicotarem o envio de outras matérias-primas. Não haverá vencedores nesse conflito. Aço e alumínio entram na fabricação de centenas de produtos, de latas de refrigerante a navios, e a redução da oferta elevará preços, espalhando inflação e desemprego pelo mundo.
O Brasil não tem peso econômico nem político para enfrentar os EUA, mas pode buscar negociação estratégica entre governos – em princípio, a melhor opção. Há várias. Uma é tentar convencer indústrias que importam aço a recorrer ao Departamento de Comércio americano. Outra é reclamar na OMC (Organização Mundial do Comércio). Uma terceira – a pior de todas – é partir para a retaliação comercial.
O ataque dos EUA deve servir de alerta à economia capixaba, muito atrelada a exportações: é preciso cada vez mais diversificar produtos e mercados. A OMC e o FMI identificam tendência crescente de protecionismo no comércio.

Tópicos Relacionados

A Gazeta opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados