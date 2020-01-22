Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Só o povo salva o povo: a solidariedade que ameniza a dor no ES
Leonel Ximenes

Só o povo salva o povo: a solidariedade que ameniza a dor no ES

Mobilização da sociedade capixaba está levando esperança e recursos materiais às vítimas das enchentes no Sul do Estado

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

22 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A bandeira de Iconha e do Espírito Santo atingidas pela lama: mobilização para ajudar as vítimas das chuvas Crédito: Fernando Madeira
Se não fosse a solidariedade… Pelo menos 50 pessoas estão abrigadas no salão paroquial da matriz de Santo Antônio, em Iconha. Todas estão recebendo alimentos, roupas, assistência médica e de psicólogos voluntários.

O BRASIL ACOMPANHA O DRAMA

A Rádio Aparecida, a maior emissora católica do país, está acompanhando o drama das vítimas da enchente no Sul do Estado. Hoje de manhã (22), a rádio vai divulgar notícias atualizadas sobre a situação de calamidade por meio de um radialista de Iconha.

30 TONELADAS DE SOLIDARIEDADE

A Assembleia Legislativa, um dos pontos de coleta de doações, já recebeu cerca de 30 toneladas de donativos, de sábado até hoje. Três caminhões carregados de ofertas já foram despachados para Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul, as cidades atingidas pela enchente.

FAZER O BEM FAZ BEM

Os fardos com a sopa instantânea doados por uma empresa e levados para a Assembleia Crédito: Giovana Chiabai
Ontem (21), chegaram à Assembleia 1.200 latas de sopa instantânea doadas por uma empresa.

COISA FEIA!

Mas tem o outro lado dessa história bonita de empatia com os irmãos que sofrem: os oportunistas. Teve político que vestiu colete da Defesa Civil e pediu sua assessoria para fotografá-lo e filmá-lo em meio à destruição no Sul do Estado. Parece oportunismo. E é.

COISA FEIA! 2

E teve deputado federal que reivindicou pra si a ação coletiva da bancada capixaba, com o governo federal, para busca de recursos às cidades atingidas pelas fortes chuvas.

ALERTA ATRASADO

Só ontem (21), às 17h47, a Defesa Civil emitiu alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo: “Evite áreas alagadas e procure abrigos em locais seguros. Projeta-se”, disse o aviso.

PROTOCOLOS NO LIXO

Equipe do deputado Danilo Bahiense (PSL) foi até Vargem Alta e encontrou no lixo material com protocolos de pedidos de Carteira de Identidade. A chuva não poupou nem as repartições públicas.

CARRO DA POLÍCIA ARRASTADO

Focus da Polícia Civil arrastado pela lama em Alfredo Chaves Crédito: Foto do leitor
Já em Alfredo Chaves, a equipe do deputado encontrou até um Focus da Polícia Civil, que foi arrastado pela chuva. Seu interior é lama pura. Os servidores foram até Alfredo Chaves e Vargem Alta para conversar com as autoridades e buscar um entendimento para que haja um mutirão para emissão de Carteiras de Identidade da população que perdeu seus documentos

LEGISLATIVO NA CORRENTE SOLIDÁRIA

A Câmara de Vitória vai mandar hoje um caminhão lotado de doações para Alfredo Chaves.

ALÔ, CAPIXABAS!

Até quando vamos continuar a construir e ocupar as margens dos rios ?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Chuva no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados