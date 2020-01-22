Só o povo salva o povo: a solidariedade que ameniza a dor no ES

A bandeira de Iconha e do Espírito Santo atingidas pela lama: mobilização para ajudar as vítimas das chuvas Crédito: Fernando Madeira

Se não fosse a solidariedade… Pelo menos 50 pessoas estão abrigadas no salão paroquial da matriz de Santo Antônio, em Iconha. Todas estão recebendo alimentos, roupas, assistência médica e de psicólogos voluntários.

O BRASIL ACOMPANHA O DRAMA

A Rádio Aparecida, a maior emissora católica do país, está acompanhando o drama das vítimas da enchente no Sul do Estado. Hoje de manhã (22), a rádio vai divulgar notícias atualizadas sobre a situação de calamidade por meio de um radialista de Iconha.

30 TONELADAS DE SOLIDARIEDADE

A Assembleia Legislativa, um dos pontos de coleta de doações, já recebeu cerca de 30 toneladas de donativos, de sábado até hoje. Três caminhões carregados de ofertas já foram despachados para Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul, as cidades atingidas pela enchente.

FAZER O BEM FAZ BEM

Os fardos com a sopa instantânea doados por uma empresa e levados para a Assembleia Crédito: Giovana Chiabai

Ontem (21), chegaram à Assembleia 1.200 latas de sopa instantânea doadas por uma empresa.

COISA FEIA!

Mas tem o outro lado dessa história bonita de empatia com os irmãos que sofrem: os oportunistas. Teve político que vestiu colete da Defesa Civil e pediu sua assessoria para fotografá-lo e filmá-lo em meio à destruição no Sul do Estado. Parece oportunismo. E é.

COISA FEIA! 2

E teve deputado federal que reivindicou pra si a ação coletiva da bancada capixaba, com o governo federal, para busca de recursos às cidades atingidas pelas fortes chuvas.

ALERTA ATRASADO

Só ontem (21), às 17h47, a Defesa Civil emitiu alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo: “Evite áreas alagadas e procure abrigos em locais seguros. Projeta-se”, disse o aviso.

PROTOCOLOS NO LIXO

Equipe do deputado Danilo Bahiense (PSL) foi até Vargem Alta e encontrou no lixo material com protocolos de pedidos de Carteira de Identidade. A chuva não poupou nem as repartições públicas.

CARRO DA POLÍCIA ARRASTADO

Focus da Polícia Civil arrastado pela lama em Alfredo Chaves Crédito: Foto do leitor

Já em Alfredo Chaves, a equipe do deputado encontrou até um Focus da Polícia Civil, que foi arrastado pela chuva. Seu interior é lama pura. Os servidores foram até Alfredo Chaves e Vargem Alta para conversar com as autoridades e buscar um entendimento para que haja um mutirão para emissão de Carteiras de Identidade da população que perdeu seus documentos

LEGISLATIVO NA CORRENTE SOLIDÁRIA

A Câmara de Vitória vai mandar hoje um caminhão lotado de doações para Alfredo Chaves.

ALÔ, CAPIXABAS!