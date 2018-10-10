Situação das estradas federais do ES piora

BR 262, na Região Serrana Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) divulga nesta quarta-feira (10) os resultados do indicador que mede a qualidade das rodovias federais, o IMC (Índice de Condição da Manutenção). No caso do Espírito Santo, há uma notícia boa e outra nem tanto.

A informação positiva é que de 2017 para 2018 houve uma melhoria na avaliação dos trechos considerados como “bom”, que passou de 31% para 41%. Olhando ainda de forma otimista, houve uma redução dos trechos considerados como “regulares”, que caíram de 56% para 19%.

O problema é que os trechos avaliados como ruins ou péssimos dispararam. Enquanto em 2017 eles somavam 13%, agora, chegam a 40%, ou seja, continuamos sem ter o que comemorar. Aliás, é de envergonhar! Não é de hoje que a situação das estradas federais no ES apresenta uma conservação deficiente, colocando vidas em risco e prejudicando a logística capixaba.

Ao todo, o Estado conta com nove estradas federais sob responsabilidade do Dnit.