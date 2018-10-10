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Beatriz Seixas

Situação das estradas federais do ES piora

Pesquisa do Dnit mostra que trechos considerados como ruins ou péssimos dispararam de 2017 para 2018

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 22:58

Públicado em 

09 out 2018 às 22:58
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

BR 262, na Região Serrana Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) divulga nesta quarta-feira (10) os resultados do indicador que mede a qualidade das rodovias federais, o IMC (Índice de Condição da Manutenção). No caso do Espírito Santo, há uma notícia boa e outra nem tanto.
A informação positiva é que de 2017 para 2018 houve uma melhoria na avaliação dos trechos considerados como “bom”, que passou de 31% para 41%. Olhando ainda de forma otimista, houve uma redução dos trechos considerados como “regulares”, que caíram de 56% para 19%.
O problema é que os trechos avaliados como ruins ou péssimos dispararam. Enquanto em 2017 eles somavam 13%, agora, chegam a 40%, ou seja, continuamos sem ter o que comemorar. Aliás, é de envergonhar! Não é de hoje que a situação das estradas federais no ES apresenta uma conservação deficiente, colocando vidas em risco e prejudicando a logística capixaba.
Ao todo, o Estado conta com nove estradas federais sob responsabilidade do Dnit. 
 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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