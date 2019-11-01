Seu relacionamento anda desgastado? Siga esses quatro passos!

É possível superar o desgaste do relacionamento e voltar a ter prazer Crédito: shutterstock

Já falamos de como deixar o desejo “à flor de pelles” rsrs, de orgasmo e de criatividade, e se você perdeu corre lá nas matérias anteriores e dá uma conferida. Mas se anda acompanhando a gente toda a semana e percebe que não consegue realizar nada porque o relacionamento anda desgastado, e se sente sem força nem motivação para fazer algo por essa relação, vou te dar 4 passos importantes para mudar esse cenário.

Muitas vezes o que nos falta é alguém para nos orientar, abrir nossos olhos, alguém que descubra a causa verdadeira do desgaste do relacionamento. Mas erámos apaixonados, como é possível isso? Já temos uma família, como expor? O primeiro passo para vencer esse desgaste da vida a dois é trazer a consciência e refletir sobre o que te faz feliz. Muitas pessoas erram em busca de um relacionamento feliz, sendo que, na verdade, primeiro temos que nos sentir feliz, para depois sairmos em busca de um relacionamento feliz.

Precisamos sair da zona de conforto, sem vitimização da situação, sem pensar que “comigo não vai dar certo” ou ir “empurrando com a barriga”. Quando saímos dessa zona entramos na zona do medo, onde há falta de confiança, encontramos as melhores desculpas e somos influenciados pelas opiniões alheias, mas quando vencemos esse obstáculo também, entramos na zona de aprendizado, onde percebemos que ainda existe muita coisa a ser explorada. Aqui adquirimos novas habilidades para lidar com o relacionamento, e fica mais fácil lidar com os problemas, pois percebemos que temos um tempo precioso ainda para ser vivido.

A partir de então, entramos, enfim, na zona de crescimento, uma zona mágica, onde coisas novas acontecem, onde passamos a viver o propósito da relação e a real transformação do relacionamento pode se iniciar.

O ser humano, em sua grande maioria, tem uma característica de acomodação. Ele se acostuma com a situação. Infelizmente acostumamos com o que é bom com facilidade e, algumas vezes, com o que é ruim também. Alguns chegam a se acostumar com o deserto, o lugar onde não acontece nada. Nas duas situações, sejam boas ou ruins, as coisas podem se tornar comuns para nós. E em meio as dificuldades da vida, alguns obstáculos são vistos como invencíveis e, por isso, nem temos força para reagir.

Muitas vezes preferimos a dor do comodismo do que a dor da decepção ao se arriscar. Mas, acredite, uma frase que levo comigo é "vale mais lamentar pelo fracasso de não ter conseguido, do que o de nem ter tentado".

A cada risco de uma tentativa temos 50% de chance de termos uma decepção e 50% de chance de superação. Mas se não tentarmos, teremos 100% de decepção. Por isso é preferível tentar, e vencer ou perder, pelo menos é 100% de algo. Essa técnica tem transformado vários relacionamentos. Se permita fazer isso também, tenha sempre uma visão otimista da vida, dos seus relacionamentos. Saia da zona de conforto, saia do comodismo, da falação que já fez de tudo. Porque sempre tem algo novo que pode ser feito. Muitas pessoas acreditam que relacionamento saudável é casamento, mas não sabem que a falsa a estabilidade do casamento leva a acomodação, e em muitos casos isso leva ao divórcio e adultério.

Ah, e que fique claro que, em momento algum, em meio a isso tudo não se exclui a conduta do parceiro (a), até porque alguns só ajudam a piorar. Se ele ou ela não são pessoas confiáveis, andam mentindo com frequência, isso só vai piorar as coisas. Mas o que acontece, muitas vezes, é que todos esses sentimentos estimulam a conduta negativa da pessoa, principalmente se for uma pessoa implicante.

Mas como disse no começo, se você está aqui é porque está disposto a salvar ou transformar o seu relacionamento. O segundo passo é tomar a culpa pra si, só assim é possível identificar o erro e corrigí-lo. A mudança começa por você. Não fique esperando algo acontecer. Decida e mude.

Você precisa entender o quanto é libertador o terceiro passo, que é elevar a autoestima e trabalhar o amor próprio, para que se possa elevar o nível de segurança emocional. O fato é que não é uma tarefa fácil, mas o sucesso garante a redução das brigas por desconfiança, insegurança, entre outros pontos de divergência. E, por de tabela, restabelecer a paz e a confiança no relacionamento.

O quarto passo é começar a ter atitudes significativas sem ressentimentos ou murmuração (reclamação). Vamos fazer um marco zero do relacionamento. Afinal, ou estamos dispostos a mudar ou ficamos na zona de conforto do sofrimento. E isso só vai acontecer se nos permitirmos viver o novo. Pessoas sábias e emocionalmente seguras são inclinadas a pedir perdão ou desculpas, independentemente se estão certas ou erradas. Priorizam a estabilidade do relacionamento, ao contrário das pessoas que apresentam dificuldades para tal atitude, são inseguras pela essência, e preferem preservar o ego do que se expor.