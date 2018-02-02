Seu lixo no Sambão do Povo vai virar renda para muitos

Desfile no Sambão do Povo, onde parte do lixo será reciclado por catadores credenciados. Crédito: Gazeta Online

O Carnaval do Brasil começa aqui; as boas práticas, também. Neste ano, os catadores de material reciclável estão liberados para trabalhar no Sambão do Povo. Os 31 profissionais vão fazer a coleta e separação dos resíduos provenientes de material de consumo, como garrafas, copos e latas. A destinação correta desses recicláveis pode dar uma renda extra para essas famílias.

COMO FAZER

Mas os foliões que estarão na passarela do samba não podem desafinar no quesito harmonia: todo material reciclável, se possível, deverá ser entregue a um catador, que estará identificado. O projeto é voluntário e foi elaborado pela professora universitária Maria Cláudia Lima Couto, especialista em reciclagem de resíduos.

É ISSO, ARNALDO?

Na Coluna Vitor Vogas de ontem, a gente ficou sabendo que o secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas de Assis, recebeu, em seu gabinete na PMVV, aliados do PSDB para uma conversa sobre o planejamento estratégico do partido.

PODE ISSO, ARNALDO?

É isso mesmo? O secretário de Saúde de Vila Velha usa uma repartição pública para reuniões partidárias?

FICOU DE PENSAR

O ministro Gilberto Kassab convidou o presidente da Assembleia, Erick Musso (PMDB), a entrar no PSD. O convite foi feito na quinta, na presença da executiva estadual do PSD.

PARABÉNS!

Sérgio Moro recebe, mas pelo menos 15% dos magistrados do TRF-4 (RS, SC e PR) abriram mão do auxílio-moradia. No ES alguns membros do MP e do Judiciário também optaram por não receber esse penduricalho. A todos estes a sociedade agradece.

VIRANDO SUCATA

Ainda não encontraram o Corsa roubado do Rei Momo do Carnaval de Vitória. Pior: Igor David soube por um amigo que anunciaram um jogo de rodas igual ao que estava no carro.

ALEGRIA. SEMPRE

Mesmo com esse dissabor na semana do Carnaval, o Rei Momo disse que não se deixou abater: “Estou tranquilo. Apesar do que houve, o Carnaval não espera e eu preciso estar bem”.

RESGATANDO HISTÓRIA

Alguns leitores observam que parece que um certo “espírito de vingança” se abateu em algumas pessoas que querem mudar o nome da Av. Dante Michelini para Araceli. Eles lembram que o atual homenageado não tem nada a ver com o brutal crime de que a menina foi vítima em 1973.

MUDOU, PAGOU

A propósito, um empresário lembra que a mudança do nome de vias públicas gera um custo muito alto para empresas e moradores. Cita o exemplo do nome BR 101, que passou a se chamar Rodovia Mário Covas, durante o governo FHC. Como a rodovia corta todo o litoral brasileiro, todos os contratos sociais das empresas estabelecidas ao longo da BR tiveram um custo aproximado de R$ 250 milhões.

MUDOU, PAGOU 2

No caso de ruas, os moradores terão que alterar seus dados em todos os seus cadastros – cartões de crédito, serviços de internet, TV a cabo, assinatura de jornais e revistas e até o CPF.

PDU EM DEBATE

A Câmara de Vitória resolveu mudar os prazos regimentais do novo PDU. Agora serão realizadas três audiências públicas para debater o projeto – 22 e 26 de fevereiro e 1º de março. A votação final será em 27 de março.

O QUE É BOM...

Menos barulho em Vitória. O serviço postal noturno dos Correios agora está sendo feito por uma empresa chamada Modern Logistics. O avião usado é um Boeing 737-400, menos barulhento que o Boeing 727-200, que todo dia parece que vai cair em Jardim da Penha por volta das 23h.

...DURA POUCO

O problema é que o novo avião está previsto para operar em Vitória durante um mês apenas.

COMPRANDO TUDO

A Ecorodovias acaba de comprar a concessionária MGO (Minas Gerais/Goiás), responsável pela administração de 436,6 quilômetros. Agora, o grupo passa a administrar 2.314,7 quilômetros e nove concessões rodoviárias, inclusive a 101 no ES.

COMPRANDO TUDO 2

Há menos de um mês a Ecorodovias venceu o leilão para administrar o Rodoanel Norte, em São Paulo, além de ter adquirido participações dos sócios minoritários da Ecosul e da Eco101.

MOROU, DR. MORO?

O dr. Moro, que mora muito bem, também recebe auxílio-moradia. E morando assim, isso é imoral.

DUPLICAÇÃO JÁ!

Ecorodovias, com todo o respeito, que fique aqui entre nós: e a duplicação da nossa BR 101?

ALÔ, LEITOR!