Sesp fez roteiro para garantir bom desempenho na entrevista

O chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré (à esquerda), e o secretário de Segurança, Nylton Rodrigues: respostas na ponta da língua. Crédito: Sesp/Divulgação

A Sesp estava tão preocupada com o desempenho dos integrantes da força-tarefa que elucidou o crime de Linhares que teve o cuidado de preparar dois documentos para a entrevista coletiva: um sobre possíveis perguntas da imprensa e outro sobre como deveria ser o tom dos pronunciamentos.

A preocupação

No documento com as possíveis perguntas da imprensa, nota-se a preocupação da Secretaria de Estado da Segurança Pública em transparecer ao público que, durante as investigações, não houve conflito entre as instituições, especialmente entre a Polícia e o Ministério Público.

No alvo

Parte das perguntas previstas pela Sesp de fato foram feitas. Por exemplo, se o George Alves, o acusado do assassinato das crianças, é um psicopata e se a mãe dos meninos teria alguma participação no crime (a polícia descartou o envolvimento dela).

Comoção

Os detalhes do crime de Linhares que vieram à tona abalaram até a polícia. Teve integrante da força-tarefa que não conseguiu dormir na noite de ontem, horas antes da divulgação oficial do resultado da investigação criminal.

O exame

A carbonização dos corpos das duas crianças não atingiu as vísceras delas. O exame desse material foi fundamental para que o crime fosse esclarecido e o culpado identificado – o pai e padastro dos meninos.

Não deu outra

Não precisou de perícia nem de outras investigações: policial experiente, o secretário da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, ficou convencido da culpa de George Alves desde os primeiros depoimentos dele à polícia.

Apenas quatro

Talvez a ausência do governador Hartung tenha desestimulado a presença dos secretários de Estado no desfile do 23 de Maio em Vila Velha. Do primeiro escalão de PH só estavam na solenidade os titulares das pastas de Segurança, Turismo, Secretaria de Governo e Gestão.

O sacrifício

Representante de PH, César Colnago (PSDB) foi para o sacrifício. É que o vice-governador, que estava com um pequeno curativo no rosto por causa de uma cirurgia para retirada de uma pinta, tomou sol o tempo todo (não podia). Ao lado de Max Filho.

O PT curtiu

Curiosamente, os dois tucanos, o vice-governador e o prefeito, estavam com vistosas gravatas vermelhas.

Circulando

O tenente-coronel Foresti, denunciado pelo Ministério Público por participar da greve da PM, esteve no palanque oficial em Vila Velha. Ele é pré-candidato a governador pelo PSL.

Ataque

Em seu discurso, Max Filho lembrou que o STJ deu ganho de causa a Vila Velha, que ingressou na Justiça pedindo R$ 167 milhões em royalties que seriam devidos pelo Estado.

Contra-ataque

A seguir, foi a vez de Colnago falar. Ao lado do prefeito, encerrou dizendo que a questão dos royalties ainda não está resolvida na Justiça porque o Estado tem duas ações no STF questionando esse repasse a Vila Velha.

Ivan, o terrível

O todo-presidente da Câmara, Ivan Carlini V, não compareceu à festa da colonização. Ele almoça cedo, na hora da parte final do desfile. Foi representado pela vereadora Patrícia Crizanto.

É pegar ou largar?

Em entrevista à sua emissora de TV, o secretário de Desenvolvimento de Vila Velha, Idalécio Carone Filho, disse que alertou o frei Paulo, guardião do Convento: seria bom o frade franciscano aceitar a instalação de um teleférico no ponto turístico mais importante do Estado: “Estamos dando essa oportunidade para o Convento”.

Convento S/A

E continuou: “Perguntei ao frei Paulo como o Convento sobrevive. Ele me respondeu: ‘de doações”. Disse pra ele que tinha que se preparar para o Convento se transformar comercialmente para sobreviver. Porque essa geração de hoje não fica dando doação. E os que costumam dar estão indo embora [morrendo]”, filosofou Carone.

Rato voador

Ontem, por volta das 5h30 da manhã, na altura da lanchonete que fica no segundo piso do novíssimo Aeroporto de Vitória, aconteceu uma cena que deixou os passageiros incrédulos: um rato, bem nutrido e ágil, caiu do teto. Por pouco o bicho não despencou em cima da mesa de duas senhoras que tomavam café.

Preso por indisciplina

O roedor bateu no chão e, meio zonzo depois do tombo de quase 10 metros, correu entre os passageiros e entrou na cafeteria, que teve que ser temporariamente fechada até que o visitante indesejável fosse devidamente capturado.

Olhe pra cima

Fica a lição: no Aeroporto de Vitória há algo no ar além dos aviões de carreira.

Imposto no tanque

O governo do ES responde à coluna: cobra “apenas” 12% de ICMS sobre o diesel. O problema é a danada da gasolina: 27%

O nome

Se Haroldo Corrêa Rocha for para a Secretaria-Geral do MEC, quem vai assumir o lugar dele na Sedu? A coluna consultou os oráculos e aposta no nome do economista Aridelmo Teixeira, da Fucape.

Alô, Senhor!