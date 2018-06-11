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  • Servidor de Vila Velha receberá R$ 100 de auxílio-alimentação
Leonel Ximenes

Servidor de Vila Velha receberá R$ 100 de auxílio-alimentação

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 18:16

Públicado em 

11 jun 2018 às 18:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Max Filho considerou os R$ 100 de auxílio-alimentação um "marco histórico". Crédito: Gazeta Online
A Câmara de Vila Velha aprovou há pouco, por unanimidade, mensagem do prefeito Max Filho (PSDB) que concede auxílio-alimentação para os servidores municipais. O valor? R$ 100 por mês. "Votei pela aprovação porque é um avanço, mas esse valor eu chamo de 'auxílio-lanche', e não auxílio-alimentação", protestou Ricardo Chiabai (PPS). Segundo o parlamentar, em outras cidades da Grande Vitória o valor é bem superior: R$ 320 (Vitória), R$ 300 (Serra) e R$ 150 (Cariacica, que vai para R$ 200 nos próximos dias).
Na sua mensagem à Câmara solicitando a aprovação do projeto, Max Filho argumenta que a proposta [de auxílio-moradia] é um "marco histórico na administração municipal". Diz o prefeito: "Representa o reflexo do trabalho desenvolvido pela gestão no sentido de buscar o reconhecimento e a valorização do servidor".
O prefeito só não conseguiu explicar como um servidor vai conseguir se alimentar, durante um mês, com o auxílio de R$ 100. Vai ter que fazer uma dieta muito radical, certamente. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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