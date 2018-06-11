Servidor de Vila Velha receberá R$ 100 de auxílio-alimentação

Max Filho considerou os R$ 100 de auxílio-alimentação um "marco histórico". Crédito: Gazeta Online

A Câmara de Vila Velha aprovou há pouco, por unanimidade, mensagem do prefeito Max Filho (PSDB) que concede auxílio-alimentação para os servidores municipais. O valor? R$ 100 por mês. "Votei pela aprovação porque é um avanço, mas esse valor eu chamo de 'auxílio-lanche', e não auxílio-alimentação", protestou Ricardo Chiabai (PPS). Segundo o parlamentar, em outras cidades da Grande Vitória o valor é bem superior: R$ 320 (Vitória), R$ 300 (Serra) e R$ 150 (Cariacica, que vai para R$ 200 nos próximos dias).

Na sua mensagem à Câmara solicitando a aprovação do projeto, Max Filho argumenta que a proposta [de auxílio-moradia] é um "marco histórico na administração municipal". Diz o prefeito: "Representa o reflexo do trabalho desenvolvido pela gestão no sentido de buscar o reconhecimento e a valorização do servidor".