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  • Serra fura o "cerco de segurança" do PSL na eleição na Grande Vitória
Leonel Ximenes

Serra fura o "cerco de segurança" do PSL na eleição na Grande Vitória

Partido não tem pré-candidato  no maior município do Estado; em Vila Velha, Vitória e Cariacica lançará militares e policial civil

Públicado em 

05 dez 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Deputado Lorenzo Pazolini (à esquerda), Delegado Danilo Bahiense (centro) e Capitão Assumção durante reunião da Comissão de Segurança da Assembleia Crédito: Foto do leitor
O PSL pretende montar um autêntico “cerco policial” nas eleições para prefeito nas maiores cidades da Grande Vitória. Os pré-candidatos em Vila Velha (Delegado Danilo Bahiense), Vitória (Capitão Assumção) e Cariacica (Subtenente Assis) são provenientes das forças de segurança.
Mas tem um problema: o partido não tem nome competitivo na Serra e não sabe se vai apoiar o candidato indicado pelo prefeito Audifax (Rede) ou o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), que lidera a oposição no município.
O presidente estadual do partido, Carlos Manato, admite a indefinição no município mais populoso do Estado: “Temos que conversar mais. Tudo pode acontecer”.

OUTROS CANDIDATOS QUE PODEM SER APOIADOS PELO PSL

O ex-deputado federal não descarta nomes de outros partidos, como o do secretário estadual do Trabalho, Bruno Lamas (PSB), do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) e do deputado federal Amaro Neto (Republicanos).
Com base eleitoral na Serra, Manato, entretanto, descarta uma eventual candidatura a prefeito na cidade: “Tenho que preparar o partido [PSL] todo no Estado. Se tivesse que ser candidato, seria em Vitória”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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