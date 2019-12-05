Serra fura o "cerco de segurança" do PSL na eleição na Grande Vitória

Deputado Lorenzo Pazolini (à esquerda), Delegado Danilo Bahiense (centro) e Capitão Assumção durante reunião da Comissão de Segurança da Assembleia Crédito: Foto do leitor

O PSL pretende montar um autêntico “cerco policial” nas eleições para prefeito nas maiores cidades da Grande Vitória. Os pré-candidatos em Vila Velha (Delegado Danilo Bahiense), Vitória (Capitão Assumção) e Cariacica (Subtenente Assis) são provenientes das forças de segurança.

Mas tem um problema: o partido não tem nome competitivo na Serra e não sabe se vai apoiar o candidato indicado pelo prefeito Audifax (Rede) ou o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), que lidera a oposição no município.

O presidente estadual do partido, Carlos Manato, admite a indefinição no município mais populoso do Estado: “Temos que conversar mais. Tudo pode acontecer”.

OUTROS CANDIDATOS QUE PODEM SER APOIADOS PELO PSL

O ex-deputado federal não descarta nomes de outros partidos, como o do secretário estadual do Trabalho, Bruno Lamas (PSB), do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) e do deputado federal Amaro Neto (Republicanos).

Com base eleitoral na Serra, Manato, entretanto, descarta uma eventual candidatura a prefeito na cidade: “Tenho que preparar o partido [PSL] todo no Estado. Se tivesse que ser candidato, seria em Vitória”.