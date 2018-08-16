Será que o crime não compensa mesmo?

É mais um exemplo doque revolta boa parte da sociedade, por deixar em evidência o peso da impunidade na reincidência na criminalidade. Não há mais informações sobre as prisões anteriores de Pelé, ocorridas entre 2007 e 2014, mas o histórico assusta principalmente por ser tão comum nos casos de violência divulgados. Crimes brutais cometidos por quem já deveria estar atrás das grades.