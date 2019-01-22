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Monte Fitz Roy

Sem novidades, amigos de alpinistas desaparecidos enviam energia positiva

O escalador capixaba Fabrício Amaral e o mineiro Leandro Iannota estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18)

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 20:00

Publicado em 

22 jan 2019 às 20:00
Fabrício Amaral, 42 anos, estava acompanhado do escalador mineiro Leandro Iannotta, conhecido como Mr Bean Crédito: Arquivo Pessoal
O escalador capixaba e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Fabrício Amaral, e o escalador mineiro Leandro Iannota estão desaparecidos e sem mandar notícias para os familiares desde a última sexta-feira (18). Eles saíram para praticar escalada no Monte Fitz Roy, na fronteira do Chile com a Argentina e, mesmo sem novidades, familiares, amigos e seguidores de Leandro, também conhecido como Mr. Bean, estão na torcida, "enviando" proteção e energia positiva na última postagem do Instagram do escalador.
> Monte em que escaladores desapareceram é famoso por ser desafiador
O último post de Leandro foi há sete dias e tem um total de 475 likes e cerca de 71 comentários. "Bora, irmão. Estamos aqui aguardando notícias. Temos certeza que irá conseguir. Você é um guerreiro, estamos te esperando aqui embaixo", disse Débora Nasciutti.
"Você tem que descer daí. E quando chegar aqui, vai fazer meu açaí. Amo você demais, primo. Volta, pelo amor de Deus", disse uma familiar de Leandro. "Toda energia positiva para vocês. Vai dar tudo certo", desejou outra seguidora.
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