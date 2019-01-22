Sem novidades, amigos de alpinistas desaparecidos enviam energia positiva

O escalador capixaba e professor do, Fabrício Amaral, e o escalador mineiro Leandro Iannota estãodesde a última sexta-feira (18). Eles saíram para praticar escalada no Monte Fitz Roy, na fronteira docom ae, mesmo sem novidades, familiares, amigos e seguidores de Leandro, também conhecido como Mr. Bean, estão na torcida, "enviando" proteção e energia positiva na última postagem do Instagram do escalador.

O último post de Leandro foi há sete dias e tem um total de 475 likes e cerca de 71 comentários. "Bora, irmão. Estamos aqui aguardando notícias. Temos certeza que irá conseguir. Você é um guerreiro, estamos te esperando aqui embaixo", disse Débora Nasciutti.