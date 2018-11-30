Sem medo da farda: bancada da bala não assusta Casagrande

Interlocutor com passe livre no gabinete da transição de Casagrande assevera: a “bancada da bala”, que crescerá na Assembleia em 2019, não assusta o governador eleito e seu staff. Confira a análise feita sobre cada um dos cinco deputados estaduais eleitos que possuem vínculo ou com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil:
Euclério
Policial civil aposentado, Euclério Sampaio, reeleito pela Democracia Cristã, é aliado de Casagrande e espera-se que assim permaneça pelo menos no primeiro ano de governo (dali para a frente ninguém sabe, por seu histórico de volubilidade).
Pazolini
Já entre os novatos, o delegado Lorenzo Pazolini (PRP) é tido como um cara muito inteligente, que chega à Assembleia para exercer um mandato temático, em torno de uma grande e única bandeira: o combate à pedofilia. Será respeitado e apoiado na defesa dessa bandeira, desde que apoie os projetos do governo.
Bahiense
Também delegado da Polícia Civil, Danielo Bahiense (PSL) tem histórico de atuação independente de grupos políticos dentro da corporação. Mas é muito vinculado ao deputado estadual Gilsinho Lopes (PR), que é aliado de Casagrande.
Quintino
Em que pese a participação na greve da PMES em 2017, o Coronel Quintino (PSL) é visto como um líder moderado. Deixou uma primeira impressão positiva em articuladores de Casagrande.
Assumção
A incógnita fica por conta de Capitão Assumção (PSL). Pode ser nitroglicerina. Pode dar trabalho a Casagrande. Pode revelar-se mais moderado. Pode acabar isolado em plenário.