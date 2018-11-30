Sem medo da farda: bancada da bala não assusta Casagrande

O capitão da PM Lucínio Assumção, o delegado de Polícia Civil Danilo Bahiense, o coronel da PM Alexandre Quintino, o delegado de Polícia Civil Lorenzo Pazolini e o investigador aposentado da Polícia Civil Euclério Sampaio foram eleitos para a nova legislatura Crédito: Montagem | Gazeta Online

Interlocutor com passe livre no gabinete da transição de Casagrande assevera: a “bancada da bala”, que crescerá na Assembleia em 2019, não assusta o governador eleito e seu staff. Confira a análise feita sobre cada um dos cinco deputados estaduais eleitos que possuem vínculo ou com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil:

Euclério Sampaio Crédito: Divulgação

Euclério

Policial civil aposentado, Euclério Sampaio, reeleito pela Democracia Cristã, é aliado de Casagrande e espera-se que assim permaneça pelo menos no primeiro ano de governo (dali para a frente ninguém sabe, por seu histórico de volubilidade).

Lorenzo Pazolini Crédito: Carlos Alberto Silva

Pazolini

Já entre os novatos, o delegado Lorenzo Pazolini (PRP) é tido como um cara muito inteligente, que chega à Assembleia para exercer um mandato temático, em torno de uma grande e única bandeira: o combate à pedofilia. Será respeitado e apoiado na defesa dessa bandeira, desde que apoie os projetos do governo.

Danilo Bahiense Crédito: Marcelo Prest

Bahiense

Também delegado da Polícia Civil, Danielo Bahiense (PSL) tem histórico de atuação independente de grupos políticos dentro da corporação. Mas é muito vinculado ao deputado estadual Gilsinho Lopes (PR), que é aliado de Casagrande.

Tenente- coronel Alexandre Quintino Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quintino

Em que pese a participação na greve da PMES em 2017, o Coronel Quintino (PSL) é visto como um líder moderado. Deixou uma primeira impressão positiva em articuladores de Casagrande.

Capitão Assumção Crédito: NA | Arquivo

Assumção