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Vitor Vogas

Sem medo da farda: bancada da bala não assusta Casagrande

Na Assembleia, cinco dos deputados eleitos têm vínculo com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar. Juntos, eles podem pressionar o próximo governo, mas articuladores de Casagrande apostam em bom relacionamento com todos. Ou quase todos

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 00:37

Públicado em 

30 nov 2018 às 00:37
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O capitão da PM Lucínio Assumção, o delegado de Polícia Civil Danilo Bahiense, o coronel da PM Alexandre Quintino, o delegado de Polícia Civil Lorenzo Pazolini e o investigador aposentado da Polícia Civil Euclério Sampaio foram eleitos para a nova legislatura Crédito: Montagem | Gazeta Online
Interlocutor com passe livre no gabinete da transição de Casagrande assevera: a “bancada da bala”, que crescerá na Assembleia em 2019, não assusta o governador eleito e seu staff. Confira a análise feita sobre cada um dos cinco deputados estaduais eleitos que possuem vínculo ou com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil: 
Euclério Sampaio Crédito: Divulgação
Euclério
Policial civil aposentado, Euclério Sampaio, reeleito pela Democracia Cristã, é aliado de Casagrande e espera-se que assim permaneça pelo menos no primeiro ano de governo (dali para a frente ninguém sabe, por seu histórico de volubilidade).
Lorenzo Pazolini Crédito: Carlos Alberto Silva
Pazolini
Já entre os novatos, o delegado Lorenzo Pazolini (PRP) é tido como um cara muito inteligente, que chega à Assembleia para exercer um mandato temático, em torno de uma grande e única bandeira: o combate à pedofilia. Será respeitado e apoiado na defesa dessa bandeira, desde que apoie os projetos do governo.
Danilo Bahiense Crédito: Marcelo Prest
Bahiense
Também delegado da Polícia Civil, Danielo Bahiense (PSL) tem histórico de atuação independente de grupos políticos dentro da corporação. Mas é muito vinculado ao deputado estadual Gilsinho Lopes (PR), que é aliado de Casagrande.
Tenente- coronel Alexandre Quintino Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Quintino
Em que pese a participação na greve da PMES em 2017, o Coronel Quintino (PSL) é visto como um líder moderado. Deixou uma primeira impressão positiva em articuladores de Casagrande.
Capitão Assumção Crédito: NA | Arquivo
Assumção
A incógnita fica por conta de Capitão Assumção (PSL). Pode ser nitroglicerina. Pode dar trabalho a Casagrande. Pode revelar-se mais moderado. Pode acabar isolado em plenário.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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Danilo Bahiense Lorenzo Pazolini Renato Casagrande Capitão Assumção Euclério Sampaio
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