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VITOR VOGAS

Sem Juninho, Hartung anuncia obras para Cariacica e Viana

Prefeito foi buscar financiamento em Brasília e não esteve em solenidade no Palácio Anchieta

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 15:09

Públicado em 

25 jun 2018 às 15:09
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vinícius Valfré | Interino
Governo do Estado, por meio da Cesan, lança edital das obras do Programa Águas e Paisagem em Cariacica e Viana. Na imagem, o deputado Marcelo Santos, o governador Paulo Hartung e o prefeito de Viana, Gilson Daniel Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES
O Salão Nobre do Palácio Anchieta quase não deu para quem quis. O lançamento do edital para obras de ampliação do esgotamento sanitário em Cariacica e Viana foi anunciado com pompa na manhã desta segunda-feira (25) pelo governador Paulo Hartung (MDB). O prefeito de Cariacica, Juninho (PPS), não estava lá. Foi representado pelo vice, Nilton Basílio (PSDB).
No mesmo horário, Juninho estava em Brasília. Foi assinar um financiamento de R$ 70 milhões para a infraestrutura da cidade. Segundo ele mesmo, "o maior que a História de Cariacica já vivenciou", por meio do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).
Da capital federal, o prefeito gravou um vídeo para explicar a agenda em Brasília e para convidar quem ficou no Estado a participar do compromisso no Palácio Anchieta. "Será o primeiro passo para a nossa PPP. Estarei presente na assinatura da PPP, se Deus quiser", disse.
A oposição achou a escolha de Juninho equivocada. Na foto oficial do evento divulgada pelo governo, o deputado estadual Marcelo Santos (PDT) aparece em primeiro plano.
GRAVIDADE ZERO
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), estava lá e arrecadou toda a bajulação que seria dividida entre ele e Juninho. "Pela capacidade de gestão de Gilson, ele tem feito a diferença, com tantas e tantas realizações. Desafiando a gravidade, fazendo mais com menos", disse ao prefeito o senador Ricardo Ferraço (PSDB).
Gilson é correligionário e um dos principais incentivadores da pré-candidatura da senadora Rose de Freitas ao governo. Contudo, por mais que Rose sonhe dia após dia ser governadora, a verdade é que o lançamento dela, até aqui, é um grande mistério.
A licitação lançada pelo governo faz parte do programa Águas e Paisagens. Deverão ser beneficiados 19 bairros de Cariacica e 12 de Viana. Na mesma agenda, foi assinado um contrato com BNDES para estudos técnicos com vistas à Parceria Público-Privada para investir no saneamento de Cariacica.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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