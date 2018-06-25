Sem Juninho, Hartung anuncia obras para Cariacica e Viana

Vinícius Valfré | Interino

Governo do Estado, por meio da Cesan, lança edital das obras do Programa Águas e Paisagem em Cariacica e Viana. Na imagem, o deputado Marcelo Santos, o governador Paulo Hartung e o prefeito de Viana, Gilson Daniel Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES

O Salão Nobre do Palácio Anchieta quase não deu para quem quis. O lançamento do edital para obras de ampliação do esgotamento sanitário em Cariacica e Viana foi anunciado com pompa na manhã desta segunda-feira (25) pelo governador Paulo Hartung (MDB). O prefeito de Cariacica, Juninho (PPS), não estava lá. Foi representado pelo vice, Nilton Basílio (PSDB).

No mesmo horário, Juninho estava em Brasília. Foi assinar um financiamento de R$ 70 milhões para a infraestrutura da cidade. Segundo ele mesmo, "o maior que a História de Cariacica já vivenciou", por meio do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Da capital federal, o prefeito gravou um vídeo para explicar a agenda em Brasília e para convidar quem ficou no Estado a participar do compromisso no Palácio Anchieta. "Será o primeiro passo para a nossa PPP. Estarei presente na assinatura da PPP, se Deus quiser", disse.

A oposição achou a escolha de Juninho equivocada. Na foto oficial do evento divulgada pelo governo, o deputado estadual Marcelo Santos (PDT) aparece em primeiro plano.

GRAVIDADE ZERO

O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), estava lá e arrecadou toda a bajulação que seria dividida entre ele e Juninho. "Pela capacidade de gestão de Gilson, ele tem feito a diferença, com tantas e tantas realizações. Desafiando a gravidade, fazendo mais com menos", disse ao prefeito o senador Ricardo Ferraço (PSDB).

Gilson é correligionário e um dos principais incentivadores da pré-candidatura da senadora Rose de Freitas ao governo. Contudo, por mais que Rose sonhe dia após dia ser governadora, a verdade é que o lançamento dela, até aqui, é um grande mistério.