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Em Vitória

Sem água e energia, creche suspende aulas em Jardim Camburi

Os alunos do CMEI Ana Maria Chaves Colares, em Jardim Camburi, foram liberados às 15h30

Publicado em 

23 set 2019 às 12:59

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 12:59

CMEI Ana Maria Chaves Colares, em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Reprodução | Google Maps
As aulas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ana Maria Chaves Colares, em Jardim Camburi, Vitória, foram suspensas na tarde desta segunda-feira (23) devido à falta de água e energia.
De acordo com a direção da escola, o problema foi notado na parte da manhã quando as luzes de salas e outras áreas da instituição não acendiam e as torneiras da cozinha estavam vazias, impossibilitando fazer as merendas.
Um comunicado, por e-mail, por enviado aos pais e responsáveis e os alunos foram liberados às 15h30.
> Ventania deixa moradores e comerciantes de Piúma sem energia
Acionada pela reportagem, a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) informou que a falta de energia na escola fez com que a bomba de água parasse de funcionar. E, com o restabelecimento da rede elétrica, automaticamente, o abastecimento será normalizado.
A EDP, por sua vez, esclareceu que a interrupção no fornecimento de energia foi causada por galhos de árvores que estavam em contato com a rede elétrica. Devido às questões de segurança, toda vez que um objeto encosta na fiação, o sistema de proteção é acionado e fornecimento suspenso. Uma equipe da concessionária esteve no local e o problema já foi resolvido.
> Seca no ES: 16 municípios em alerta por falta de chuvas
Com os serviços normalizados, as aulas desta terça-feira (24) estão mantidas.
 
 

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