Secult promove lançamento e distribuição de 17 livros

Livros que serão lançados no lançamento coletivo Crédito: Secult-ES/Divulgação

Na quinta-feira (28), a Secretaria de Cultura vai promover o lançamento de 17 obras selecionadas em dois editais da Secult em 2018: o de Produção e Difusão de Obras Literárias e o de Edição e Difusão de Textos sobre a História, Memória, Biografia e Ensaio Crítico sobre a Cultura Capixaba. O lançamento começa às 17h, no Salão São Tiago do Palácio Anchieta. Entre os livros, romance, ficção, contos, crônicas, biografia e literatura infantojuvenil.

Em formato de lançamento coletivo, os autores vão distribuir seus livros gratuitamente para o público presente. As publicações também serão enviadas para as bibliotecas que compõem o Sistema Estadual de Bibliotecas do Espírito Santo dentro dos 78 municípios do Estado, para os dez módulos da Biblioteca Transcol, localizadas dentro dos terminais de ônibus da Grande Vitória, e para os dois carros da Bib Móvel, setor itinerante da biblioteca que circula por dezesseis bairros de Vitória.

Contrapartida à sociedade

Rita Uliana, autora do livro “Trechos de Trilhas: Memórias” destaca a importância da distribuição dos livros durante o lançamento coletivo e para as bibliotecas de todo o Estado como uma oportunidade de contato com o autor e o leitor. “Creio que a distribuição cumpre o papel de garantir que a literatura capixaba chegue aos espaços públicos de formação e manutenção desses leitores. Realizei oficinas como contrapartida em dois assentamentos de São Mateus, em uma escola rural de Santa Maria de Jetibá, uma escola no Centro de Aracruz e outra no Centro de Ibiraçu. Senti que a literatura capixaba não é estudada nesses lugares. O argumento? Não cai no Enem. Quando havia VestUfes, em que uma obra capixaba era cobrada, os autores locais eram mais explorados. Com a distribuição das obras, esse contato pode ser atualizado anualmente”, afirma Rita.

Livros que serão lançados no lançamento coletivo Crédito: Secult-ES/Divulgação

Autor da obra infantojuvenil “A lenda do Lagarto Azul”, Jonas Reis conta que um dos principais interesses e desejos dos autores é que o livro chegue nas mãos do maior número de leitores. “Essa ação de distribuição gratuita é louvável. Já fui como público no lançamento coletivo em 2018 e fiquei muito feliz de ver as pessoas levando para casa uma diversidade enorme de livros diferentes”, afirma Jonas.

Para Getúlio Neves, autor do livro de poesias “Calor Outro”, a sensação é de coroação. “Ter o meu livro reconhecido por um edital de incentivo faz eu me sentir muito realizado”, afirma. O autor também descreve a sensação de trilhar um importante passo. “Saber que parte dos meus livros vai chegar a todos os municípios do Estado, numa perspectiva de difusão da literatura, coloca essa ação num patamar de nobreza enorme”, conta.