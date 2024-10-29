Veja os benefícios do ovo para a saúde dos idosos

O ovo é um alimento nutritivo e benéfico para os idosos (Imagem: Halfpoint | Shutterstock) Crédito:

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2023, os idosos (com mais de 60 anos) representavam 15,6% da população brasileira, ultrapassando até mesmo 14,8% dos jovens que têm 15 a 24 anos. O aumento significativo do número de idosos destaca a importância da alimentação para promover a saúde e a qualidade de vida dessa população.

Com o avanço da idade, ocorrem mudanças no metabolismo, na absorção de nutrientes e na composição corporal, o que torna essencial uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. Neste contexto, o ovo se destaca como um alimento fundamental para a saúde das pessoas nessa faixa etária.

Nutrientes presentes no ovo

Rico em proteínas, vitaminas e minerais, o ovo contribui para a manutenção da saúde dos idosos, como explica a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil. “O ovo é uma opção acessível e altamente nutritiva, contendo vitaminas A, D, E, além de cálcio e magnésio, que muitas vezes estão em falta na alimentação dos idosos. Além disso, é fácil de preparar, o que facilita sua inclusão nas refeições diárias”, destaca.

Dados do Inquérito Nacional de Alimentação (2008-2009) mostram que muitos idosos enfrentam uma ingestão insuficiente de nutrientes, como vitaminas A, D e E, o que pode contribuir para inflamações e doenças crônicas. “Combinado a uma dieta equilibrada, o ovo ajuda a suprir essas carências nutricionais, promovendo o bom funcionamento do organismo”, acrescenta a especialista.

O ovo contribui para evitar a perda de massa muscular nos idosos (Imagem: Sea Wave | Shutterstock) Crédito:

Vantagens do ovo para os idosos

Entre os problemas comuns na terceira idade , está a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia. A proteína do ovo ajuda a combater essa condição, principalmente quando associada a exercícios físicos.

Outro benefício importante é a presença de luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem a visão contra os danos causados pela luz nociva. Esses compostos são encontrados na gema e são melhor absorvidos em conjunto com a gordura natural do ovo.

“Estudos mostram que o consumo regular de ovos aumenta os níveis de carotenoides no sangue sem alterar o colesterol”, afirma Lúcia Endriukaite. Apesar de muitas vezes ser visto como vilão, o consumo saudável de ovo não prejudica a saúde. “Idosos que consomem um ovo por dia observam melhora nos níveis de luteína e zeaxantina, sem impacto negativo nos níveis de lipídios ou colesterol”, acrescenta a profissional do Instituto Ovos Brasil.

Além disso, o consumo frequente de ovos, aliado a hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas e uma dieta balanceada, melhora a qualidade de vida dos idosos.