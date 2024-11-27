Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Veja os benefícios da cúrcuma no tratamento da endometriose
Se cuida

Veja os benefícios da cúrcuma no tratamento da endometriose

Médico explica como a raiz pode ajudar a aliviar os sintomas de doenças inflamatórias

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 17:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

27 nov 2024 às 17:44
A cúrcuma tem conquistado espaço na ciência moderna por seus potenciais benefícios no alívio dos sintomas de doenças inflamatórias (Imagem: marcinm111 | Shutterstock)
A cúrcuma tem conquistado espaço na ciência moderna por seus potenciais benefícios no alívio dos sintomas de doenças inflamatórias Crédito: Imagem: marcinm111 | Shutterstock
A cúrcuma tem apresentado bons resultados no tratamento de doenças inflamatórias. Amplamente utilizada na medicina tradicional, essa especiaria milenar vem sendo estudada especialmente por seus potenciais benefícios no alívio dos sintomas de doenças como a endometriose, uma condição crônica que afeta o bem-estar de muitas mulheres.
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 176 milhões de mulheres em todo o mundo são afetadas pela doença , sendo mais de 7 milhões somente no Brasil. Entre os sintomas comuns do problema estão dor pélvica severa, alterações menstruais e, em alguns casos, dificuldades para engravidar.

Benefícios da cúrcuma contra a endometriose

Explorar alternativas naturais, como o uso da cúrcuma , pode oferecer novos caminhos para melhorar a qualidade de vida das pacientes. Também conhecida como açafrão-da-terra, a raiz tem como principal componente ativo a curcumina. Seu consumo regular pode inibir a proliferação do tecido endometrial fora do útero, um dos principais fatores da progressão da endometriose, reduzindo as dores crônicas e os sintomas associados.
“Pesquisas científicas indicam que a curcumina tem a capacidade de reduzir a produção de prostaglandinas e outras substâncias inflamatórias que contribuem para a dor e o desconforto na endometriose. Ela ainda pode ajudar a modular o sistema imunológico, minimizando a resposta inflamatória excessiva que agrava os sintomas”, afirma o Dr. Patrick Bellelis, especialista em endometriose e colaborador do setor no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.
A cúrcuma pode ser incorporada à dieta de diversas maneiras, incluindo em forma de chás (Imagem: udra11 | Shutterstock)
A cúrcuma pode ser incorporada à dieta de diversas maneiras, incluindo em forma de chás Crédito: Imagem: udra11 | Shutterstock

Como consumir a cúrcuma?

O Dr. Patrick explica que a cúrcuma pode ser incorporada à dieta de diversas formas: como tempero em preparações culinárias, em chás ou até mesmo em forma de suplemento alimentar. Mas é importante lembrar que o uso deve ser sempre orientado por um profissional de saúde, especialmente para mulheres com endometriose que já fazem uso de medicamentos. 
“O acompanhamento profissional garante o melhor ajuste de tratamentos e evita possíveis interações medicamentosas indesejadas. Como toda terapia, sua adoção deve ser realizada de forma responsável e sempre com orientação médica especializada”, alerta o médico.
Por Daniela Albuquerque

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026
Imagem de destaque
Receptador que vendia celulares furtados na Grande Vitória é preso em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados