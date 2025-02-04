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Veja os benefícios da calistenia para a saúde

Exercícios podem ser praticados em qualquer espaço, seja interno ou externo, e sem a necessidade de equipamentos

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 11:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 fev 2025 às 11:30
A calistenia favorece a saúde física e mental (Imagem: Impact Photography | Shutterstock)
A calistenia favorece a saúde física e mental Crédito: Imagem: Impact Photography | Shutterstock
A calistenia, exercícios físicos que utiliza o peso do próprio corpo, tem recebido destaque recentemente, principalmente devido à sua acessibilidade e aos benefícios que oferece para a saúde e qualidade de vida. A prática não requer equipamentos e pode ser realizada em qualquer lugar, seja ao ar livre ou em espaços internos, sendo ideal para quem busca um treino econômico e eficaz.
Os exercícios de calistenia trabalham duas vertentes metabólicas fundamentais: as resistências anaeróbica e aeróbica. “A resistência anaeróbica foca no fortalecimento muscular e é essencial para atividades que exigem grande esforço físico, como subir montanhas ou carregar materiais pesados. Já a resistência aeróbica melhora o sistema cardiovascular, o que facilita a prática de atividades de longa duração, como corrida e ciclismo, contribuindo para um bom metabolismo e controle da pressão arterial”, detalha Zair Cândido, coordenador da UPX Sports e do curso de Educação Física da Universidade Positivo (UP).

Principais benefícios da calistenia

Além de melhorar a resistência muscular e cardiovascular, a calistenia também tem impactos positivos no cérebro. “O aumento da concentração de ácido lático durante os exercícios de calistenia pode estimular a produção de uma miocina chamada BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro), que beneficia a saúde mental e melhora as conexões neurais”, explica Zair Cândido.
Segundo o profissional, a prática melhora a oxigenação dos tecidos, fazendo com que as atividades físicas sejam feitas com menos esforço, o que consequentemente ajuda no controle da pressão arterial e da glicemia, ajudando a prevenir o desenvolvimento de diabetes.
A calistenia também pode ser praticada por variados públicos. “Além disso, a flexibilidade de intensificar os exercícios conforme o progresso permite uma personalização do treino, sendo uma ótima opção tanto para iniciantes quanto para atletas mais experientes”, detalha o especialista.
A musculação ajuda a melhorar os resultados da calistenia (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
A musculação ajuda a melhorar os resultados da calistenia Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

Calistenia e outras atividades físicas

A prática da calistenia sozinha pode oferecer ótimos resultados, no entanto, Zair Cândido recomenda intercalar esses exercícios com outras atividades, como corrida e musculação . “A combinação da calistenia com outras atividades é fundamental para trabalhar novas formas de estimular o metabolismo, entregando resultados ainda mais satisfatórios a longo prazo”, ressalta.

Cuidados na prática dos exercícios

Como qualquer atividade física, a calistenia exige cuidados, principalmente para aqueles que apresentam condições médicas como hipertensão, problemas cardíacos ou de mobilidade. Zair Cândido lembra que é fundamental realizar um check-up médico antes do início da prática, ajustando os exercícios à condição física do praticante.
“Para pessoas com sobrepeso, exercícios de alto impacto , como saltos, podem ser prejudiciais para as articulações. Para pessoas com pressão alta, é importante não forçar além do ideal para não correr o risco de coágulos e trombos por causa de um eventual depósito de gordura em algumas artérias, por exemplo”, alerta.
Ele também chama atenção para a importância da postura correta durante a realização dos exercícios, visto que qualquer atividade feita de forma incorreta pode provocar problemas ligamentares ou vertebrais.
Zair Cândido ressalta, ainda, a importância de realizar alongamentos e aquecimento antes de iniciar os exercícios de calistenia, a fim de ter uma melhor performance durante as atividades e evitar lesões. “Ao fazer um aquecimento, os tendões e ligamentos ganham uma tensão maior e os músculos têm uma irrigação sanguínea maior, fazendo com que as enzimas trabalhem de forma adequada durante os exercícios.”
Por Enzo Feliciano

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