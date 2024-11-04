Veja as diferenças entre pele oleosa e acneica

Causas da oleosidade na pele
- Predisposição genética;
- Desequilíbrios hormonais, como os relacionados ao ciclo menstrual, gravidez, ou síndrome dos ovários policísticos (SOP);
- Estresse, que pode aumentar a produção de hormônios que estimulam as glândulas sebáceas;
- Dietas ricas em açúcares e carboidratos refinados;
- Uso de produtos cosméticos inadequados ou muito agressivos, o que pode levar à produção compensatória de sebo.
Cuidados com a pele oleosa
- Limpeza, com uso de um limpador suave e específico para pele oleosa duas vezes ao dia;
- Hidratação, com hidratantes não comedogênicos e à base de água;
- Protetor solar oil-free diariamente;
- Esfoliar a pele uma a duas vezes por semana para remover células mortas e prevenir obstrução dos poros.
Controlando a oleosidade da pele
Caro Leitor,
Esta reportagem foi produzida com independência editorial pelo Portal Edicase. A Gazeta informa que, caso opte por adquirir algum produto por meio dos links disponíveis no texto:
1. Podemos receber uma comissão através de parcerias comerciais.
2. Não temos controle sobre a experiência de compra e suas etapas.
3. Dúvidas ou problemas relacionados ao produto, compra, pagamento ou entrega devem ser tratados diretamente com o lojista responsável.