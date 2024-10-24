"Tive um AVC isquêmico na terça-feira de carnaval", conta guarda municipal

As aulas de jiu-jitsu ajudaram Bruno Loureiro (kimono branco) no processo de recuperação do AVC Crédito: Vitor Jubini

Por Bruno Loureiro em depoimento a Guilherme Sillva

"Eu tive muita sorte ou foi uma providência divina. É impossível, passar pelo que passei, e não acreditar que foi algo transcendental.

Sou agente da Guarda Municipal de Vitória e estava trabalhando na terça-feira de carnaval desse ano. Era um dia normal e muita gente aproveitava para se divertir na folia. Naquele dia, fazia dupla com um colega, e estávamos dando apoio a um bloco carnavalesco da cidade.

Por volta das 11h20, de repente, parei de falar. Por mais que tentasse, as palavras saíam todas emboladas. Não conseguia articular as palavras e frases.

Meu colega me levou para um hospital, onde não pude ser atendido, e depois para um pronto atendimento. Na primeira abordagem o diagnóstico foi pico de estresse.

Fiquei em observação. Eu conhecia os sinais AVC, mas jamais imaginei que estaria tendo um acidente vascular cerebral. Porém, em determinado momento, percebi que as palavras estavam embaralhadas e não conseguia fazer a leitura das mensagens no meu celular.

Também sou professor de inglês. E minha esposa estava fazendo um curso no Canadá. Sabendo da minha ida ao hospital, ela me enviou uma mensagem em inglês. Entendi perfeitamente. A partir desse momento comecei a conversar em inglês com o meu colega de trabalho. Os médicos acharam muito estranho.

"No hospital, quando conversava com as pessoas, eu não entendia as mensagens em português, somente em inglês" Bruno Loureiro - Agente da Guarda Municipal

Depois, na conversa com o médico, ele percebeu que a primeira língua (o português) estava comprometida. E após os exames diagnosticaram que eu tinha tido um AVC isquêmico.

, procedimento minimamente invasivo que pode desobstruir as artérias do cérebro. Fiquei 27 dias internado. Quando saí do hospital tive acompanhamento fonoaudiológico por conta de uma pequena ruptura na fala. Nas semanas seguintes, tudo voltou ao normal. Às vezes tenho que dar um tempo para lembrar algumas palavras, mas fiquei sem nenhuma sequela. Passei por uma trombectomia mecânica , procedimento minimamente invasivo que pode desobstruir as artérias do cérebro. Fiquei. Quando saí do hospital tive acompanhamento fonoaudiológico por conta de uma pequena ruptura na fala. Nas semanas seguintes, tudo voltou ao normal. Às vezes tenho que dar um tempo para lembrar algumas palavras, mas fiquei sem nenhuma sequela.

Nas aulas de jiu-jitsu, os colegas têm cuidados na aplicação de técnicas na cabeça Crédito: Vitor Jubini

Pratico artes marciais desde jovem, por isso o jiu-jitsu foi meu aliado no processo de recuperação. Mas claro que peço para os colegas pegarem leve na aplicação de técnicas na cabeça. Necessito de um cuidado maior.