Tratamento avançado para AVC isquêmico é oferecido no SUS

Um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) acompanha pacientes no pós-AVC. Realizado pelas mestrandas Elizangela Kuster, Leticia Ventura e Thaciany Barbosa, do programa de pós-graduação em ciências fisiológicas, pacientes com diagnóstico recente de AVC do Hospital Estadual Central, em Vitória, são recrutados e acompanhados por ligação telefônica até seis meses após a ocorrência do evento.



"Eles são avaliados presencialmente ainda no ambiente hospitalar quanto às características pré-AVC (nível de atividade e participação, nível de mobilidade e também possíveis barreiras ambientais enfrentadas), e depois, através de ligações telefônicas, são avaliados em relação à dificuldade de comunicação, cognição, depressão, nível de independência funcional, suporte social e a confiança que tem para realizar atividades funcionais, além da participação social e acesso à reabilitação (motora, psicológica ou de fala)", diz Thaciany Barbosa.



O objetivo da pesquisa é investigar quais fatores mensurados precocemente pós-AVC são capazes de predizer a participação social e o acesso à reabilitação aos três e seis meses. O intuito é ajudar os pacientes a retomarem suas vidas, desempenharem seus papéis sociais e se envolverem em atividades significativas. "A literatura revela que 65% dos sobreviventes de AVC relatam restrições na participação em atividades sociais, recreativas e ocupacionais. E mesmo em casos de AVC leve, nos quais a função motora ou a capacidade de realizar atividades de vida diária estão minimamente comprometidas, os pacientes relatam não recuperar os níveis anteriores de participação. A participação social representa um dos principais objetivos da reabilitação após o AVC".



Thaciany explica que identificar preditores da participação social é fundamental para reconhecer pacientes que podem estar mais vulneráveis as restrições de participação após o AVC, permitindo intervenções mais eficazes e direcionadas. "Também estamos investigando se esses indivíduos estão tendo acesso aos serviços de reabilitação e possíveis preditores desse acesso, tendo em vista a importância desses serviços no processo de recuperação após a doença".



Segundo os resultados preliminares, medidas clínicas facilmente coletadas precocemente pós-AVC conseguem predizer a participação social três meses após o evento. Esses resultados serão validados por meio da continuidade de coleta de dados até a amostra pré-estabelecida e estendidos para um período de até seis meses - o estudo ainda não foi finalizado.

"Além disso, apenas 42% dos pacientes que tinham necessidade de algum serviço de reabilitação tiveram acesso a algum serviço (motora, psicológica ou de fala) no primeiro mês após a ocorrência do AVC e a idade, autoeficácia, independência funcional e afasia predizem o acesso à reabilitação aos três meses desses indivíduos", diz a pesquisadora.

