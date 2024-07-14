Documentário BBC: Minha jornada para vencer infertilidade e tentar engravidar

Depois de um diagnóstico de infertilidade, a jornalista da BBC Ana María Roura e seu marido, Sebastien Jesús, começaram uma jornada para tentar engravidar com fertilização in vitro, a técnica mais usada de reprodução assistida.

Assim como eles, milhões de casais no mundo passam por situações semelhantes e tentam, às vezes por anos, encontrar caminhos para realizar o sonho da maternidade e da paternidade, com muitos altos e baixos emocionais e econômicos.