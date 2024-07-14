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BBC News

Documentário BBC: Minha jornada para vencer infertilidade e tentar engravidar

Jornalista da BBC compartilha sua trajetória pessoal e conversa com outras mulheres em situação semelhante.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 jul 2024 às 08:00

Publicado em 14 de Julho de 2024 às 08:00

Depois de um diagnóstico de infertilidade, a jornalista da BBC Ana María Roura e seu marido, Sebastien Jesús, começaram uma jornada para tentar engravidar com fertilização in vitro, a técnica mais usada de reprodução assistida.
Assim como eles, milhões de casais no mundo passam por situações semelhantes e tentam, às vezes por anos, encontrar caminhos para realizar o sonho da maternidade e da paternidade, com muitos altos e baixos emocionais e econômicos.
Neste documentário, Ana María compartilha suas emoções nessa jornada e conversa com outras mulheres em situação semelhante. Confira.

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