Conheça os benefícios do tomate para a saúde

Em 1º de fevereiro é comemorado o Dia do Tomate, um dos alimentos mais queridos e presentes na culinária mundial. Originário das Américas, se trata de um fruto versátil, saboroso e altamente nutritivo. Seja cru em saladas, cozido em molhos ou processado, ele é um ingrediente essencial em pratos de diferentes culturas, especialmente na culinária italiana, na qual é a base de receitas icônicas como o molho para massas e a pizza.
Mas além de seu papel gastronômico, o tomate também traz inúmeros benefícios para a saúde. De acordo com Priscila Desterro, chef do Instituto Gourmet, esse alimento é um excelente aliado para uma alimentação saudável . “Ele possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de ser um alimento de baixa caloria, ideal para várias dietas”, destaca.
Além disso, o tomate é rico em:
- Vitamina C, que fortalece o sistema imunológico;
- Potássio, importante para a saúde do coração;
- Fibras, que auxiliam na digestão;
- Água, compondo cerca de 95% de sua estrutura, ajudando na hidratação do corpo.
Outro grande benefício é sua coloração avermelhada, resultado do licopeno, um antioxidante poderoso que protege as células e previne doenças crônicas. “Quanto mais vermelho o tomate, maior a presença de licopeno. Inclusive, ele se torna mais biodisponível quando aquecido, o que significa que molhos de tomate podem conter mais licopeno do que o tomate fresco”, explica a nutricionista Fernanda Larralde, da Bio Mundo.
Cuidado com o consumo do tomate
Embora o tomate seja um alimento extremamente saudável, algumas pessoas devem tomar cuidado ao ingeri-lo. Priscila Desterro aponta que o consumo excessivo pode causar azia ou refluxo em pessoas sensíveis à sua acidez. “Quem tem gastrite ou alergias deve consumir com moderação”, alerta.
Além disso, Fernanda Larralde ressalta a necessidade de atenção para grupos específicos, como pacientes renais crônicos, que precisam controlar a ingestão de potássio, e pessoas com intolerância à histamina, devido à presença dessa substância no tomate. “O ideal é sempre buscar orientação de um nutricionista para adaptar o consumo à dieta e necessidades individuais”, afirma.
Aliado para a perda de peso
Além de todos os benefícios nutricionais, o tomate é um aliado na busca por uma alimentação equilibrada. Com baixíssima caloria e alta concentração de fibras , ele promove saciedade e é perfeito para quem deseja perder peso ou manter a forma.
“O tomate pode ser incluído de várias formas na dieta, tanto cru quanto em molhos ou preparações quentes, oferecendo versatilidade e sabor sem comprometer o equilíbrio calórico”, reforça Priscila Desterro.
Celebre o dia do tomate com sabor e saúde
Aproveite para incluir esse superalimento em suas refeições, seja em saladas frescas, sucos, sopas ou molhos. Versátil, nutritivo e cheio de sabor, o tomate merece um lugar de destaque no prato e na rotina alimentar de todos. “O tomate é uma escolha inteligente para uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e cheia de benefícios para a saúde”, ressalta Fernanda Larralde.
Por Evelyn Guimarães