Carnaval: qual é a melhor opção para fazer xixi no banheiro público?

As questões de higiene e saúde muitas vezes são negligenciadas Crédito: Shutterstock

No carnaval, milhões de foliões se preparam para dias de festa e diversão. No entanto, questões de higiene e saúde muitas vezes são negligenciadas, especialmente quando se trata do uso dos banheiros químicos, uma preocupação constante para quem participa das festas e blocos.

Use o banheiro como ele foi feito pra ser usado e previna-se da forma correta das ISTs. Vale lembrar que tudo bem você evitar sentar nos banheiros químicos de vez em quando, o grande problema está em fazer disso um hábito. Os prejuízos para sua saúde são de curto e longo prazos, desde infecções até escapes de urina.