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Na folia

Carnaval: qual é a melhor opção para fazer xixi no banheiro público?

Nos dias de festa, muitos foliões negligenciam questões de higiene, especialmente quando se trata do dos banheiros químicos

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2024 às 12:00
Fazer xixi no carnaval
As questões de higiene e saúde muitas vezes são negligenciadas Crédito: Shutterstock
No carnaval, milhões de foliões se preparam para dias de festa e diversão. No entanto, questões de higiene e saúde muitas vezes são negligenciadas, especialmente quando se trata do uso dos banheiros químicos, uma preocupação constante para quem participa das festas e blocos. 
Use o banheiro como ele foi feito pra ser usado e previna-se da forma correta das ISTs. Vale lembrar que tudo bem você evitar sentar nos banheiros químicos de vez em quando, o grande problema está em fazer disso um hábito. Os prejuízos para sua saúde são de curto e longo prazos, desde infecções até escapes de urina.
A criadora de conteúdo Mari Kruger e o infectologista܂Ricardo Kores explicam qual é a melhor opção para fazer xixi no banheiro público. Será que é sentado ou no equilíbrio para ficar em pé? Confira. 

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