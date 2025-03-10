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7 mitos e verdades sobre o uso do limão na saúde

Apesar dos benefícios, essa fruta deve ser utilizada com cautela
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 mar 2025 às 18:09

Publicado em 10 de Março de 2025 às 18:09

O limão oferece inúmeros benefícios para a saúde do corpo (Imagem: Preecha2531 | Shutterstock)
O limão oferece inúmeros benefícios para a saúde do corpo Crédito: Imagem: Preecha2531 | Shutterstock
O limão é uma fruta cítrica bastante utilizada na culinária, tanto em pratos doces quanto salgados. Inclusive, oferece diversos benefícios para a saúde, pois, além da vitamina C, ele também é fonte de cálcio, ferro, fósforo, cobre e magnésio. Contudo, por vezes, o consumo do limão gera uma série de dúvidas. Por isso, a seguir, a nutricionista Solange Ventura esclarece alguns mitos e verdades sobre esse alimento!

1. Limão combate a gastrite

Verdade. Uma vez ingerida, essa fruta estimula a produção de carbonatos e bicarbonatos orgânicos no nosso corpo. Além disso, o ácido cítrico se oxida, atuando como uma base, que, junto a outros componentes do limão, controla a acidez estomacal e elimina resíduos, regenerando os tecidos inflamados. Contudo, cabe salientar que o indivíduo com gastrite deve procurar um médico.

2. Limão ajuda a combater a dor de garganta

Verdade. O limão é conhecido por ser uma rica fonte de vitamina C e auxiliar no tratamento de gripes e resfriados. Porém, essa fruta também possui propriedades antibacterianas que melhoram os sintomas da dor de garganta.
O limão não deve ser utilizado nos olhos (Imagem: kim7 | Shutterstock)
O limão não deve ser utilizado nos olhos Crédito: Imagem: kim7 | Shutterstock

3. Limão é bom contra conjuntivite

Mito. O limão é totalmente contraindicado para o uso ocular, pois provoca irritações e pode gerar ulcerações. Vale ressaltar que o indivíduo com conjuntivite deve procurar um médico.

4. Limão ajuda a clarear as axilas

Em parte. Há relatos de que a fruta ajuda a clarear as axilas, mas é preciso cuidado com fórmulas caseiras à base de limão. Agentes como ele podem promover uma fitofotodermatose, com queimadura da pele e hiperpigmentação.

5. Limão ajuda a combater a má digestão

Verdade. O suco de limão antes das refeições é suficiente para manter uma boa digestão. Estudos mostraram que a vitamina C, contida nesse alimento, aumenta a absorção da vitamina B, encontrada em carnes e verduras.

6. Limão é ruim para o estômago

Mito . O limão não é nocivo para o estômago. É necessário, porém, verificar a aceitação dessa fruta pela pessoa.

7. Limão ajuda a emagrecer

Mito. O limão é ótima fonte de vitamina C e seu suco não elimina as calorias, portanto não tem efeito para redução de peso.

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