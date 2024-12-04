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7 benefícios do agrião para a saúde

Esse vegetal é rico em nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 17:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 dez 2024 às 17:44
O agrião é rico em nutrientes essenciais para o corpo (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
O agrião é rico em nutrientes essenciais para o corpo Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
O agrião é um vegetal versátil, com um sabor levemente picante e refrescante, que tem sido apreciado por diversas culturas ao longo dos séculos. Originário da Europa e muito utilizado na culinária mediterrânea, ele é um verdadeiro aliado da saúde devido ao seu alto teor de nutrientes essenciais. Além de ser baixo em calorias, contém antioxidantes, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo.
Veja, abaixo, 7 benefícios do agrião para a saúde! 

1. Fortalece o sistema imunológico

O agrião é uma excelente fonte de vitamina C , um nutriente essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Ele ajuda a aumentar a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa contra infecções. Dessa maneira, consumir esse vegetal regularmente pode ajudar a reduzir a duração de gripes e resfriados, além de melhorar a resposta do corpo a doenças virais. Contudo, o seu consumo não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

2. Melhora a saúde cardiovascular

O agrião, por ser rico em antioxidantes e nitratos, oferece benefícios importantes para a saúde cardiovascular. Os nitratos presentes em sua composição se transformam em óxido nítrico no organismo, um composto que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue e ajudando a reduzir a pressão arterial. Enquanto os antioxidantes reduzem a inflamação nos vasos sanguíneos. Esses efeitos combinados, além de outros fatores e bons hábitos de vida, contribuem para a prevenção de doenças cardiovasculares, como hipertensão e aterosclerose. 

3. Ação antioxidante

O agrião é repleto de antioxidantes , como betacaroteno e a luteína. Conforme o estudo “ Investigation of antioxidant properties of Nasturtium officinale (watercress) leaf extracts “, publicado Acta Poloniae Pharmaceutica , os extratos de agrião mostraram uma capacidade significativa de combater os danos causados por radicais livres, que são moléculas instáveis que podem causar danos às células e contribuir para doenças.

4. Melhora a digestão

Rico em fibras , o agrião contribui para a melhora do trânsito intestinal e da digestão. Ele facilita a absorção de nutrientes essenciais, além de promover o equilíbrio da flora intestinal, prevenindo constipações e desconfortos digestivos, como gases e inchaço.
O consumo de agrião ajuda na recuperação muscular (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
O consumo de agrião ajuda na recuperação muscular Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

5. Aumenta a energia e disposição

Por ser uma excelente fonte de nutrientes como ferro e potássio, o agrião ajuda a aumentar a disposição e a energia, sendo um ótimo aliado para quem pratica atividades físicas. Além disso, ele ajuda a restaurar os níveis de energia após o exercício, promovendo a recuperação muscular​.

6. Promove a saúde dos ossos

Com seu alto conteúdo de cálcio, magnésio e vitamina K, o agrião é um aliado importante para a saúde óssea. A vitamina K, em particular, é essencial para a formação de ossos fortes e pode ajudar a prevenir a osteoporose e fraturas.
Inclusive, conforme o artigo “Saúde óssea do idoso: influência do cálcio na prevenção da osteoporose”, divulgado no 4º Congresso Internacional de Envelhecimento, a inclusão de vegetais folhosos verdes, como o agrião, que é rico em cálcio, pode auxiliar no aumento da densidade óssea, o que ajuda a prevenir e controlar a osteoporose.

7. Melhora a saúde da pele

A presença de vitamina C e antioxidantes no agrião é essencial para manter a pele saudável . Esses nutrientes ajudam a reduzir a formação de rugas e linhas finas, promovendo a regeneração celular e melhorando a elasticidade da pele. Além disso, eles contribuem para a hidratação, deixando a pele com uma aparência mais firme e luminosa.

Formas criativas de consumir o agrião

O agrião pode ser incorporado à dieta de diversas formas, facilitando o consumo regular desse superalimento. Confira algumas sugestões:
  • Saladas frescas: combine agrião com outras folhas verdes e vegetais frescos para uma salada nutritiva.
  • Sopas: adicione o agrião a sopas e caldos para um toque de frescor e sabor.
  • Omeletes: misture o agrião picado em omeletes para um café da manhã reforçado.
  • Suco detox: inclua agrião em sucos detox, combinando com frutas e outros vegetais para um impulso nutritivo.
  • Molhos e temperos: utilize o agrião fresco em molhos ou como tempero para carnes e saladas.
  • Chás: o agrião também pode ser utilizado em chás, aproveitando suas propriedades desintoxicantes.

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