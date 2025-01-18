6 importantes benefícios da equoterapia

O convívio com animais é tão positivo que, em algumas terapias, eles são utilizados para auxiliar em tratamentos. A exemplo está a equoterapia, uma abordagem terapêutica que utiliza o cavalo como instrumento de intervenção multidisciplinar, buscando promover o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo de pessoas com deficiência.
“[A equoterapia] é uma metodologia que valoriza o melhor que a conexão entre humanos e animais pode proporcionar. Não se trata apenas de montar, mas de uma atividade que explora as sensações do paciente em harmonia com o movimento do cavalo”, explica a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Thais Pontelo.
A seguir, confira 6 benefícios da equoterapia!
1. Melhora a postura e a percepção de movimento
Segundo Thais Pontelo, a equoterapia é composta por exercícios que estimulam a resposta do sistema nervoso central do paciente. Dessa maneira, ajuda a melhorar a postura e a percepção do movimento da pessoa.
2. Desenvolve o afeto e facilita a integração entre grupos
Durante o tratamento, os pacientes criam uma conexão emocional com os cavalos, promovendo sentimentos de confiança e cuidado, bem como facilitando a integração social.
3. Desperta a autoestima
A equoterapia também contribui para a melhoria da autoestima, pois promove uma sensação de conquista e bem-estar à medida que os pacientes enfrentam desafios durante o tratamento.
4. Estimula a sensibilidade tátil, visual e auditiva
O contato com o cavalo e os movimentos durante as sessões despertam percepções sensoriais e aumentam a conscientização corporal. Isso contribui para o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades sensoriais.
5. Auxilia no tratamento de condições de saúde
O contato com o cavalo também é capaz de ajudar no tratamento de diferentes condições e no desenvolvimento de habilidades. “ Para pessoas com Síndrome de Down , esclerose múltipla e autismo, por exemplo, essa terapia é altamente recomendada. Além disso, também auxilia no tratamento de crianças e jovens com dificuldades de concentração”, conta Thais Pontelo.
6. Melhora o tônus muscular
Por exigir controle e movimento corporal durante a prática, a terapia ativa diferentes grupos musculares, ajudando a fortalecer e tonificar os músculos.
Por Nicholas Montini Pereira