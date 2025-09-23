Se cuida

6 dicas para evitar lesões na academia

Veja como alguns cuidados podem ajudar a melhorar o seu desempenho sem comprometer a saúde

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:32

Treinar com responsabilidade e respeitando os limites do corpo ajuda a evitar lesões Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Lesões durante a prática de exercícios físicos são mais comuns e podem afetar diferentes níveis de praticantes, desde iniciantes até atletas experientes. Esses incidentes não apenas prejudicam a performance nos treinos e atrasam a evolução, mas também representam riscos para a saúde a longo prazo, podendo resultar em dores crônicas, limitações de movimento e até na interrupção de atividades diárias.

Para o fisioterapeuta Raul Santana, prevenir a lesão é melhor do que tratar. Treinar com responsabilidade significa respeitar os limites do corpo e compreender que ganho de massa, definição ou resistência são consequências de uma rotina equilibrada, que envolve treino, descanso e cuidados preventivos.

A seguir, Raul Santana lista algumas dicas para evitar lesões na academia. Confira!

1. Respeite o seu limite

Não tente copiar a carga ou a intensidade de outras pessoas. O corpo precisa de tempo para se adaptar e evoluir gradualmente.

2. Priorize o aquecimento

Dedique de 5 a 10 minutos para preparar o corpo antes do treino . Movimentos leves e cardiovasculares ativam a circulação e reduzem riscos de lesão.

3. Alongamento pós-treino é essencial

O alongamento após o treino é importante para relaxar os músculos e manter a flexibilidade.

É importante aprender o movimento correto antes de executar o exercício Crédito: Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

4. Técnica acima de carga

Levantar muito peso sem a execução correta é uma das principais causas de lesões. Aprenda o movimento antes de aumentar a intensidade.

5. Use os equipamentos de forma adequada

Máquinas, halteres e elásticos precisam ser ajustados ao corpo. Um erro simples na regulagem pode comprometer a postura.

6. Escute os sinais do corpo

Dores agudas ou persistentes não são normais. Pausar e procurar avaliação profissional pode evitar complicações mais graves.

Por Rodrigo Bocatti

