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6 benefícios da erva-mate para a saúde e como usá-la

Veja como o consumo dessa planta pode beneficiar o bom funcionamento do organismo

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 17:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 fev 2025 às 17:30
A erva-mate tem ação antioxidante e ajuda aumentar a energia (Imagem: Helissa Grundemann | Shutterstock)
A erva-mate tem ação antioxidante e ajuda aumentar a energia Crédito: Imagem: Helissa Grundemann | Shutterstock
A erva-mate ( Ilex paraguariensis ) é uma planta nativa da América do Sul, especialmente encontrada no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Suas folhas são utilizadas para preparar bebidas tradicionais, como o chimarrão e o tereré, consumidas há séculos pelos povos indígenas e incorporadas à cultura regional. Rica em cafeína, antioxidantes, vitaminas e minerais, ela possui propriedades estimulantes, ajudando a melhorar a concentração e a reduzir o cansaço.
Abaixo, confira outros benefícios da erva-mate para a saúde e como usá-la!

1. Propriedades antioxidantes

A erva-mate é rica em polifenóis e outros compostos antioxidantes , que ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo. Isso contribui para a prevenção do envelhecimento precoce e de diversas doenças crônicas.
O estudo “C himarrão, terere and mate-tea in legitimate technology modes of preparation and consume: A comparative study of chemical composition, antioxidant, anti-inflammatory and anti-anxiety properties of the mostly consumed beverages of Ilex paraguariensis St. Hil “, publicado no Journal of Ethnopharmacology , analisou diferentes extratos aquosos de erva-mate e observou que todos apresentaram altos níveis de compostos fenólicos. 
Embora não tenha sido encontrada diferença significativa entre os extratos de uma mesma preparação, o chimarrão se destacou por ter uma composição mais rica e maior atividade antioxidante, provavelmente devido ao seu menor tamanho de partícula, maior quantidade de folhas e à temperatura da água utilizada na extração.

2. Aumenta a energia e melhora o foco

A erva-mate é famosa por seu efeito estimulante, que é mais suave e prolongado do que o da cafeína encontrada no café. Os compostos da planta ajudam a aumentar a energia e a melhorar a concentração, tornando-a uma excelente opção para quem busca um impulso energético sem os efeitos negativos da cafeína em excesso.

3. Auxilia na digestão

Graças às suas propriedades amargas, a erva-mate pode ser muito benéfica para o sistema digestivo . Ela estimula a produção de bile, auxiliando no processo de digestão das gorduras. Além disso, tem efeito diurético, contribuindo para a eliminação de toxinas e auxiliando no funcionamento adequado dos rins. Para quem sofre com digestão lenta ou problemas intestinais, a erva-mate pode ser uma grande aliada natural. 
A erva-mate pode ser um aliado natural no tratamento de inflamações (Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock)
A erva-mate pode ser um aliado natural no tratamento de inflamações Crédito: Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock

4. Ação anti-inflamatória

O efeito anti-inflamatório da erva-mate é atribuído à presença de saponinas em sua composição. Esses compostos atuam como agentes que influenciam a produção de substâncias químicas no organismo responsáveis pela inflamação, promovendo um efeito protetor nas articulações e tecidos afetados, além de auxiliar na diminuição da dor e desconforto associados a esses quadros.
O estudo “ Chimarrão, terere and mate-tea in legitimate technology modes of preparation and consume: A comparative study of chemical composition, antioxidant, anti-inflammatory and anti-anxiety properties of the mostly consumed beverages of Ilex paraguariensis St. Hil ” também identificou que todos os extratos de erva-mate mostraram propriedades anti-inflamatórias eficazes.

5. Ação termogênica

A erva-mate é associada ao auxílio na perda de peso devido ao seu efeito termogênico . Ela aumenta a temperatura do corpo, estimulando o metabolismo e promovendo a queima de calorias. Além disso, ela tem propriedades que ajudam a reduzir a sensação de fome, colaborando para o controle do apetite. A combinação desses efeitos pode ser útil para quem busca perder peso de forma natural e saudável.

6. Ação antibacteriana

A erva-mate possui compostos fitoquímicos com propriedades antibacterianas e antifúngicas que ajudam a inibir o crescimento de bactérias e podem beneficiar a saúde bucal. O estudo “Ação antibacteriana e antifúngica do extrato da erva-mate e avaliação da toxicidade em Artemia salina “, publicado na Brazilian Applied Science Review , concluiu que a erva-mate é eficaz contra microrganismos como o fungo Candida albicans (que causa infecções na boca, pele e região genital), a bactéria Streptococcus mutans (responsável pelas cáries) e a Escherichia coli (causadora de infecções intestinais). Contudo, o seu uso não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

Formas de consumir a erva-mate

A versatilidade da erva-mate permite que ela seja consumida de várias maneiras, tanto para quem prefere bebidas quanto para aqueles que buscam alternativas mais inovadoras. Veja:
  • Chimarrão: a maneira tradicional de consumo, que ainda é a mais popular no sul do Brasil e em outros países sul-americanos;
  • Tereré: uma versão gelada, excelente para os dias mais quentes;
  • Chá de erva-mate: pode ser consumido quente ou frio, oferecendo todos os benefícios da planta de forma prática;
  • Smoothies: acrescente erva-mate em pó aos seus smoothies para um toque energético;
  • Suco detox: combine erva-mate com outros ingredientes como limão e gengibre para um suco refrescante e cheio de nutrientes;

Consumindo a erva-mate com segurança

A erva-mate, apesar de seus inúmeros benefícios, deve ser consumida com moderação, especialmente por pessoas sensíveis à cafeína, hipertensas ou com problemas cardíacos, pois pode aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Gestantes e lactantes devem consultar um médico antes de consumir, assim como pessoas que fazem uso de medicamentos, pois há risco de interações. Além disso, o seu uso não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

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