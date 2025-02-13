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5 sinais que indicam um coração saudável

A ausência de alguns sintomas pode significar que o órgão está funcionando corretamente

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 18:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 fev 2025 às 18:00
A saúde do coração garante mais qualidade de vida (Imagem: 19 STUDIO | Shutterstock)
A saúde do coração garante mais qualidade de vida Crédito: Imagem: 19 STUDIO | Shutterstock
Manter o coração saudável é essencial não apenas para prevenir doenças graves, como infartos e hipertensão, mas também para garantir qualidade de vida, energia e bem-estar. Esse órgão vital está envolvido em diversas funções importantes do corpo, como o bombeamento de sangue rico em oxigênio para os tecidos, a regulação da pressão arterial e a eliminação de substâncias tóxicas.
Dessa maneira, um coração forte e saudável contribui para um organismo equilibrado, melhora a disposição no dia a dia e reduz o risco de complicações que podem comprometer a saúde a longo prazo. “Um coração forte é aquele que consegue sustentar nosso estilo de vida com qualidade e sem limitações. Isso significa prestar atenção aos sinais que indicam se estamos no caminho certo”, explica o cardiologista Marcelo Bergamo.
Abaixo, confira alguns sinais que indicam um coração saudável!

1. Disposição para realizar atividades diárias

Perceber que não está conseguindo realizar suas atividades cotidianas é um sinal de alerta de que algo não está indo bem e pode ser um indicativo de que seu coração não está saudável. “A capacidade de bombear o sangue de forma eficiente garante que os órgãos e os músculos recebam o oxigênio necessário para funcionar bem e, quando o coração está forte , ele sustenta nossa vitalidade, permitindo que consigamos enfrentar um dia agitado sem cansaço excessivo”, diz Marcelo Bergamo.

2. Não apresentar desconforto no peito

A dor no peito é um sinal de alerta clássico para problemas cardíacos, mas nem sempre eles se manifestam de forma dolorosa. A sensação de abertura, queimação ou pressão no peito, especialmente durante atividades físicas, pode indicar que algo não vai bem.
Caso isso aconteça, é importante buscar orientação médica imediatamente. “Nosso coração precisa estar livre de desconfortos que possam prejudicar sua função e, por isso, a dor no peito deve ser sempre investigada, até mesmo porque não é toda dor que pode ser um problema no coração”, reforça o cardiologista.
Um coração saudável permite respirar sem dificuldade (Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock)
Um coração saudável permite respirar sem dificuldade Crédito: Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock

3. Respiração tranquila e sem falta de ar

A respiração sem dificuldades é outro sinal de que o coração está funcionando de maneira eficaz. Se você sente falta de ar durante atividades físicas ou até mesmo em momentos de descanso, isso pode indicar que seu coração não está bombeando sangue adequadamente. Segundo o médico, isso pode ser um sintoma precoce de doenças cardíacas .

4. Pressão arterial controlada

Manter a pressão arterial sob controle é essencial para um coração saudável, já que a pressão alta é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Medir a pressão regularmente e adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e exercícios físicos, pode fazer toda a diferença.

5. Batimentos regulares e sem arritmias

Sentir que o coração está “pulando” ou acelerando sem razão aparente pode ser um sinal de arritmias, que necessitam de acompanhamento médico. “As arritmias podem afetar a eficiência do coração e, por isso, é importante estar atento ao ritmo dos batimentos”, diz o cardiologista.
Para manter a saúde do coração em dia, o médico reforça que adotar hábitos saudáveis é essencial. “Manter uma alimentação balanceada, praticar atividades físicas e evitar estresse constante faz toda a diferença. O ideal é, além de tudo isso, realizar o monitoramento constante da saúde realizando exames de rotina”, finaliza Marcelo Bergamo.
Por Samyla Ramos

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