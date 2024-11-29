Se cuida

5 chás de camomila e seus benefícios para a saúde

Aprenda a preparar infusões deliciosas com essa erva para potencializar a saúde do corpo

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 17:43

Portal Edicase

Chá de camomila com hortelã (Imagem: George Dolgikh | Shutterstock)
O chá de camomila é amplamente conhecido por suas propriedades calmantes e terapêuticas, que o torna uma excelente opção para promover o bem-estar. No entanto, existem diversas variações dessa infusão com outros ingredientes, que potencializam seu efeito, oferecendo benefícios adicionais ao corpo. A seguir, confira como preparar algumas opções e melhore a sua saúde!

1. Chá de camomila com hortelã

Rica em propriedades calmantes, como a apigenina, a camomila tem características sedativas leves que ajudam a relaxar o corpo, melhorando a tensão e aliviando condições relacionadas, como a dor de cabeça. A hortelã, por sua vez, contém mentol, que aumenta o fluxo sanguíneo e proporciona uma sensação de resfriamento, diminuindo também os casos de enxaqueca.

Ingredientes

  • 1 colher de chá de camomila desidratada
  • 5 folhas de hortelã
  • 1 xícara de chá de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e as folhas de hortelã e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

2. Chá de camomila com erva-doce

Por conter propriedades desinfectantes, bactericidas e antimicrobianas, a camomila pode ajudar a reduzir inflamações na boca que causam o mau hálito, assim como a erva-doce. Juntas, essas ervas atuam na neutralização de bactérias responsáveis pelos odores desagradáveis, proporcionando um hálito mais fresco e saudável.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de camomila desidratada
  • 1 colher de sopa de erva-doce desidratada
  • 300 ml de água
  • Açúcar para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione a camomila e a erva-cidreira e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Adoce com açúcar e sirva em seguida.

3. Chá gelado de camomila com gengibre

A camomila funciona como um ansiolítico natural, ou seja, tem efeito calmante sobre o corpo, essa característica é importante para quem está de dieta, pois reduz a compulsão por comida, causada pela ansiedade. Enquanto isso, o gengibre acelera o metabolismo e estimula a queima de gordura.

Ingredientes

  • 3 colheres de chá de camomila desidratada
  • 350 ml de água
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Mel para adoçar
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e o gengibre e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em um copo. Adicione o suco de limão e adoce com mel. Finalize com as pedras de gelo e sirva em seguida.
Chá de camomila com maçã (Imagem: Hamara | Shutterstock)
4. Chá de camomila com maçã

A camomila ajuda a reduzir problemas estomacais, pois diminui a acidez do estômago. Já a maçã, por ser rica em fibras e antioxidantes, contribui para a digestão, assim como a canela, que limita o inchaço e os gases.

Ingredientes

  • 1/2 maçã sem sementes e picada
  • 1 canela em pau
  • 1 colher de sopa de camomila desidratada
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, a canela e a maçã. Deixe em infusão por 15 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

5. Chá de camomila com folhas de louro

Essa bebida combina as propriedades calmantes e digestivas da camomila com os efeitos anti-inflamatórios e desintoxicantes do louro. Juntos, eles ajudam a aliviar o estresse, melhorar a qualidade do sono, reduzir inflamações e promover uma digestão saudável, sendo também úteis para aliviar dores musculares e articulares.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de camomila desidratada
  • 2 folhas de louro
  • 350 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e as folhas de louro. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

