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Se cuida

5 benefícios do chá de pitangueira para a saúde e como usar

Veja como esta bebida rica em compostos bioativos pode contribuir para o seu bem-estar

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 16:45

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 dez 2024 às 16:45
O chá de pitangueira, além de saboroso, é benéfico à saúde (Imagem: eliscora | Shutterstock)
O chá de pitangueira, além de saboroso, é benéfico à saúde Crédito: Imagem: eliscora | Shutterstock
O chá de pitangueira, preparado a partir da planta Eugenia uniflora , é uma bebida tradicional amplamente consumida por suas propriedades medicinais. Utilizado há gerações em diferentes culturas, ele desperta crescente interesse da ciência devido à presença de compostos bioativos em sua composição com efeitos positivos para a saúde.
Veja, abaixo, 5 benefícios do chá de pitangueira para a saúde e como ele pode ser incorporado à rotina de forma simples.

1. Atividade antioxidante

O chá de pitangueira é tradicionalmente consumido para fortalecer o sistema imunológico. Acredita-se que ele ajuda a neutralizar os efeitos do cansaço e do estresse do dia a dia, devido à sua ação contra os radicais livres.
No estudo “Avaliação da atividade antioxidante e citoprotetora dos extratos de Eugenia uniflora Lineau e Psidium sobraleanum Proença & Landrum contra metais pesados”, publicado na Revista Ciencias de la Salud, o extrato das folhas de pitangueira demonstrou uma expressiva atividade antioxidante em experimentos laboratoriais.
Esse potencial foi identificado pela capacidade dos compostos fenólicos e flavonoides presentes na planta em neutralizar radicais livres. Embora esses resultados tenham sido promissores, é importante ressaltar que os testes foram realizados em modelos celulares e não em humanos, indicando um potencial benéfico do chá para proteção contra o estresse oxidativo e doenças relacionadas.

2. Propriedades anti-inflamatórias

A infusão das folhas da pitangueira é amplamente utilizada para aliviar dores articulares, inflamações leves e sintomas de resfriados. Seu uso frequente está associado ao alívio de desconfortos causados por inflamações no corpo, como dores musculares e de garganta.
Inclusive, o estudo “ Crude extract and fractions from Eugenia uniflora Linn leaves showed anti-inflammatory, antioxidant, and antibacterial activities “, publicado no BMC Complementary and Alternative Medicine , o extrato das folhas da planta apresentou atividade anti-inflamatória significativa em modelos experimentais com animais devido aos compostos bioativos como flavonoides e ácidos fenólicos.

3. Gastroproteção

O chá das folhas da pitangueira é utilizado para aliviar desconfortos digestivos, como azia, má digestão e gastrites leves. Acredita-se que ele atua como um protetor natural do estômago, ajudando a equilibrar a acidez e a promover uma digestão mais saudável em função dos taninos e flavonoides. Esses compostos bioativos ajudam a fortalecer a barreira mucosa gástrica, protegendo o estômago contra agentes agressivos como ácidos.
O chá de pitangueira reduz a absorção de glicose no intestino e pode ajudar no controle dos níveis de açúcar no sangue (Imagem: artpritsadee | Shutterstock)
O chá de pitangueira reduz a absorção de glicose no intestino e pode ajudar no controle dos níveis de açúcar no sangue Crédito: Imagem: artpritsadee | Shutterstock

4. Controle glicêmico

O consumo do chá de pitangueira é indicado popularmente como um aliado no controle dos níveis de açúcar no sangue, sendo recomendado como suporte natural para pessoas que buscam equilibrar a glicemia. Por sua vez, no estudo “ Improving effects of the extracts from Eugenia uniflora on hyperglycemia and hypertriglyceridemia in mice “, publicado no Journal of Ethnopharmacology , o extrato das folhas de pitangueira apresentou um potencial efeito hipoglicemiante em camundongos diabéticos.
Os ácidos fenólicos presentes no extrato inibiram a ação da enzima α-glucosidase, reduzindo a absorção de glicose no intestino. Esse achado sugere uma possível aplicação do chá para o controle da glicemia em humanos, mas os resultados são limitados, pois foram obtidos em modelos animais, sendo necessário investigar esse efeito por meio de ensaios clínicos.

5. Efeito antidiarreico

O potencial antidiarreico do extrato aquoso das folhas de Eugenia uniflora foi demonstrado em um estudo de Almeida et al . (1995), publicado na Revista de Saúde Pública. O experimento utilizou intestino isolado de ratos para investigar a capacidade da planta de reduzir o trânsito intestinal.
O resultado indica uma redução moderada da propulsão intestinal, sugerindo um benefício potencial no tratamento de episódios de diarreia. Embora os dados se mostrem promissores, é importante considerar que o estudo foi conduzido em modelos animais, sendo necessárias mais pesquisas em humanos para confirmar essa aplicação terapêutica.

Como usar o chá de pitangueira de forma segura

O chá de pitangueira pode ser preparado a partir das folhas secas da planta. Para isso, comece aquecendo cerca de 250 ml de água até que ela atinja o ponto de fervura. Em seguida, adicione 1 colher de sopa de folhas de pitangueira picadas à água quente, desligue o fogo e tampe o recipiente. Deixe descansar por aproximadamente 10 minutos para liberar os compostos ativos das folhas. Depois, coe e ele estará pronto para ser consumido. É recomendado tomar até 3 xícaras ao longo do dia.
Apesar dos diversos benefícios associados ao chá de pitangueira, ele deve ser consumido com cautela. O uso excessivo pode causar efeitos adversos, e seu consumo não deve substituir tratamentos médicos convencionais ou o acompanhamento de um profissional de saúde.

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