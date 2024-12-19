5 benefícios da planta guaraná para a saúde e como usá-la

O guaraná tem propriedades que favorecem a saúde geral do corpo Crédito: Imagem: JustLary | Shutterstock

Originário da Amazônia, o guaraná ( Paullinia cupana ) é uma planta amplamente valorizada por suas propriedades energéticas e terapêuticas. Tradicionalmente utilizado na fabricação de refrigerantes e sucos, ele é conhecido por ser rico em nutrientes como cafeína, taninos, saponinas e antioxidantes, que promovem a saúde geral do organismo, destacando-se por reduzir a fadiga e aumentar a disposição. No entanto, seus benefícios vão muito além.

A seguir, descubra outros 5 benefícios do guaraná para o corpo e maneiras de incluí-lo no dia a dia!

1. Ajuda a emagrecer

Por conter cafeína, o guaraná possui ação termogênica, o que significa que ele ajuda a acelerar o metabolismo e a estimular o gasto energético do organismo . Esse efeito faz com que o corpo aumente a queima de gorduras, contribuindo para a perda de peso e o controle do índice de massa corporal (IMC). No entanto, para que os resultados sejam efetivos e saudáveis, é essencial associar o consumo do guaraná a uma dieta equilibrada e à prática regular de exercícios físicos.

2. Previne doenças cardiovasculares

A pesquisa “Bioacessibilidade, biodisponibilidade e atividade antioxidante de compostos fenólicos do Guaraná ( Paullinia cupana ) in vitro e in vivo”, realizada por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), revelou que o guaraná tem um alto potencial na prevenção de doenças cardiovasculares.

De acordo com o estudo, as catequinas (fitonutriente com ação antioxidante) presentes no guaraná, quando devidamente absorvidas, reduzem o estresse oxidativo no organismo, fator associado ao surgimento de doenças neurodegenerativas e cardiovasculares. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores realizaram testes durante um mês com voluntários saudáveis, mas com sobrepeso e risco cardiovascular.

O experimento foi dividido em duas etapas: nos primeiros 15 dias, os participantes seguiram uma dieta controlada sem consumir guaraná; nos 15 dias seguintes, ingeriram diariamente 3 g de guaraná em pó dissolvidos em 300 ml de água, em jejum. Os resultados entusiasmaram os cientistas, mostrando que a concentração e a biodiversidade das catequinas no guaraná são iguais ou até superiores às encontradas em alimentos como chá verde, cacau e chocolate.

3. Auxilia contra o envelhecimento precoce

As catequinas, combinadas com taninos (polifenóis com ação antioxidante), também ajudam a combater os radicais livres, que são os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce das células. Esses compostos, como dito anteriormente, atuam reduzindo o estresse oxidativo no organismo, prevenindo danos às células da pele, dos órgãos e dos tecidos. Além disso, os antioxidantes presentes no guaraná estimulam a renovação celular e favorecem a produção de colágeno, substância essencial para manter a firmeza, elasticidade e saúde da pele.

O guaraná tem a capacidade de inibir enzimas que podem levar a hipoglicemia Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

4. Controle da glicose no sangue

Um estudo conduzido pelo Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, publicado no artigo de revisão Guarana as a Source of Bioactive Compounds , revelou que o guaraná tem a capacidade de inibir as atividades das enzimas α-glicosidase e α-amilase, responsáveis pelo controle dos níveis de glicose no sangue. Todavia, em pessoas com diabetes, essas enzimas podem levar a episódios de hipoglicemia.

O potencial foi descoberto nos compostos fenólicos provenientes do guaraná e o estudo foi realizado em laboratório, sem a intervenção de sistemas vivos. A categorização do bioativos do guaraná já é reconhecida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e levou a agência a incluir o fruto na lista de ingredientes autorizados para uso em suplementos alimentares como fonte de substância bioativa. Contudo, é importante lembrar que o uso do guaraná não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

5. Melhora a concentração

Além de ajudar no emagrecimento, a cafeína presente no guaraná bloqueia a ação da adenosina, uma substância que induz o cansaço, promovendo um estado de alerta e foco mental. A planta também contém teobromina e teofilina, compostos bioativos que atuam nas áreas do cérebro relacionadas com a atenção e o foco.

Além disso, segundo o estudo “ Effects of the consumption of guarana on human health: A narrative review “, publicado no Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety , o consumo variado de 30 mg até 500 mg de guaraná por dia mostra-se eficaz na redução de declínio mental.

Como utilizar a planta guaraná

O guaraná em pó é a forma mais comum de consumo e pode ser diluído em água, sucos, leite ou vitaminas . Porém, a planta também é utilizada das seguintes formas: cápsulas, para quem busca praticidade no dia a dia; xaropes, muito usados na preparação de bebidas energéticas; e extratos líquidos, que podem ser adicionados a chás ou outras receitas.

Cuidados importantes