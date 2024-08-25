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Funções essenciais

3 alimentos benéficos para a saúde mental

Veja como certas substâncias podem ajudar a promover o bem-estar físico e emocional
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 ago 2024 às 08:00

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Alguns alimentos contêm certos nutrientes que ajudam a melhorar a saúde mental  Crédito: Svetlana Khutornaia | Shutterstock
O intestino desempenha várias funções essenciais para a saúde geral do corpo, que vão além da digestão. O órgão, por exemplo, é responsável pelo transporte de informações ao cérebro. Dessa maneira, sinais gerados por ele podem influenciar a saúde mental.
Segundo a nutricionista Juliana Vieira, estudos demonstraram que certos nutrientes estão diretamente relacionados à produção de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, associados ao humor, sono, sensação de prazer, motivação e redução da ansiedade e estresse.
“É o caso, principalmente, dos alimentos ricos em triptofano, como ovos, carnes magras, laticínios, nozes, castanhas, leguminosas e banana”, lista a especialista. A seguir, a profissional lista 3 alimentos que contribuem para a saúde mental. Veja!

1. Iogurte natural

O iogurte natural é uma fonte de probiótico, responsável por adequar a saúde do intestino, restabelecendo o equilíbrio da microbiota intestinal e possibilitando uma maior absorção dos nutrientes. O desequilíbrio da microbiota está diretamente relacionado a quadros de ansiedade e depressão.

2. Grãos, vegetais e leguminosas

A ingestão de vitaminas do complexo B, presentes em grãos integrais, vegetais e leguminosas, também é benéfica para a saúde mental, pois elas asseguram que o cérebro tenha a energia necessária para desempenhar as suas funções. Além disso, ajudam na produção de neurotransmissores que regulam o humor.

3. Cúrcuma

Imagem Edicase Brasil
A cúrcuma contém um nutriente chamado ‘curcumina’, que ajuda a diminuir a ansiedade e o estresse  Crédito: New Africa | Shutterstock
O melhor tempero para manter a saúde do cérebro é a cúrcuma, pois contém um nutriente chamado ‘curcumina’, que ajuda a diminuir a ansiedade e a reduzir a inflamação e o estresse oxidativo, geralmente presente em pessoas que sofrem de transtornos do humor.

Alimentos prejudiciais à saúde mental

Assim como existem alimentos benéficos à saúde mental, também há aqueles que não são tão vantajosos. “O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras saturadas, leva a desequilíbrios no organismo e afeta negativamente o estado de ânimo, além de favorecer o desenvolvimento de obesidade, diabetes ou doenças cardiovasculares que, somadas à depressão, geram ainda mais complicações”, finaliza a nutricionista Juliana Vieira.

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