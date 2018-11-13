Secretários de Casagrande: as apostas da coluna

Lenise Loureiro Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), anunciará logo mais, às 16 horas desta terça-feira (13), mais quatro nomes do alto escalão de seu governo.

Com base em informações de bastidores, é provável que três membros da equipe de transição de Casagrande estejam incluídos nessa rodada de anúncios: Lenise Loureiro (PPS), Tyago Hoffmann (PSB) e Angelo Baptista.

Lenise é fortemente cotada para assumir a Secretaria de Estado de Educação.

Como também já adiantou o colunista Leonel Ximenes. Hoffmann é considerado nome certo para a Secretaria de Governo.