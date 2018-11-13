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Vitor Vogas

Secretários de Casagrande: as apostas da coluna

Lenise para Educação; Tyago Hoffmann para a pasta de Governo; Angelo Baptista para Obras

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 13:37

Públicado em 

13 nov 2018 às 13:37
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Lenise Loureiro Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), anunciará logo mais, às 16 horas desta terça-feira (13), mais quatro nomes do alto escalão de seu governo.
Com base em informações de bastidores, é provável que três membros da equipe de transição de Casagrande estejam incluídos nessa rodada de anúncios: Lenise Loureiro (PPS), Tyago Hoffmann (PSB) e Angelo Baptista.
Lenise é fortemente cotada para assumir a Secretaria de Estado de Educação.
Hoffmann é considerado nome certo para a Secretaria de Governo. Como também já adiantou o colunista Leonel Ximenes. 
Já Baptista deve ser escalado para comandar a Secretaria de Transportes e Obras Públicas ou a de Desenvolvimento.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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