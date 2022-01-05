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Coronavírus

Secretário de Saúde atualiza condição da pandemia de Covid-19 no ES

Nésio Fernandes concede, nesta quarta-feira (5), às 10h, uma coletiva de imprensa on-line para atualizar as informações sobre o enfrentamento à Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2022 às 09:57

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 09:57

O secretário da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, concede, nesta quarta-feira (5), às 10h, uma coletiva de imprensa on-line para atualizar as informações sobre o enfrentamento à Covid-19 no Espírito Santo.

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