Secretário de Saúde atualiza condição da pandemia de Covid-19 no ES

O secretário da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, concede, nesta quarta-feira (5), às 10h, uma coletiva de imprensa on-line para atualizar as informações sobre o enfrentamento à Covid-19 no Espírito Santo.
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados