Secretário de Paulo Guedes receberá homenagem em Vitória

Carlos da Costa, secretário de Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) Crédito: Washington Costa

O secretário de Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos da Costa, será homenageado no próximo 28 de novembro, no Le Buffet Master, durante o "Encontro da Indústria”, com a Medalha do Mérito Industrial do Espírito Santo. Franco Machado e Eduarda Buaiz receberão a Medalha do Mérito Empreendedor da Indústria; Gilmar Régio e Ricardo Augusto Pinto, ficam com a Medalha do Mérito Sindical da Findes, e Walter de Sá Cavalcante Júnior receberá a Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Encontro da Indústria é um evento anual promovido pelo Cindes/ Findes, que reúne lideranças em solenidade de homenagens às personalidades industriais que mais se destacaram no ano.

FESTA

Márcio Brotto e demais advogados que compõem a Bergi Advocacia receberam convidados, no último dia 13 de novembro, no Ilha Buffet – Álvares Cabral, para celebrar os 40 anos do escritório. O cantor Frejat animou a festa.

Cláudio Ferraz e Vanessa, Marcio Brotto de Barros e Ana Paula Gimenes Crédito: Cacá Lima

QUERIDAS DE RR

Carlota Gottardi e Sonia Abelha Crédito: Mônica Zorzanelli

PRÊMIO

A edição do 13° Prêmio de Jornalismo Cooperativista terá dez profissionais da Rede Gazeta como finalistas em todas as categorias do prêmio. Os vencedores serão conhecidos no dia 22, em festa que terá Jace Theodoro como mestre de cerimônias vestindo look exclusivo do acervo de Ivan Aguilar.

COQUETEL NATALINO

Gracinha Sarkis e Mara Carneiro Crédito: Mônica Zorzanelli

POP UP STORE DE NATAL

Rita Garajau e Maria Tereza Aragão convidam para a inauguração para a pop store de Natal Mix&Bem, de 19 de novembro a 23 de dezembro, na Rua Cassiano Antonio de Moraes, em frente à Praça da Ciência, em Vitória. Entre os expositores, Bebel Gama, Teresinha Mazzei, Letícia Costa e a nossa Mônica Zorzanelli.

Participantes da Pop Store de Natal Crédito: MZ Fotoarte

ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA DA COLUNA

Nosso ortopedista Lourimar Tolêdo participa do encontro dos especialistas da Sociedade Brasileira de Coluna, nos próximos dias 29 e 30, em Ribeirão Preto (SP). Na oportunidade, ele vai discutir os avanços e modernidades na cirurgia de coluna junto com referências mundiais do segmento.

MODA