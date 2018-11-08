Secretário de Luciano deve ser articulador político de Casagrande

O governador eleito do Estado, Renato Casagrande (PSB), anuncia às 17h desta quinta-feira (08) mais dois nomes que vão compor o seu secretariado. Segundo a coluna apurou, Davi Diniz de Carvalho (PPS) deve ser anunciado como secretário-chefe da Casa Civil de Casagrande. Atualmente, Diniz é secretário municipal de Vitória. Ele é formado em Geografia e em Administração, com pós em Gestão Pública e Contábil.

Davi Diniz de Carvalho Crédito: Divulgação/PMV

Na manhã desta quinta, Casagrande conversou com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e com o vereador da Capital Fabrício Gandini, eleito deputado estadual.

Luciano é um dos maiores aliados de Casagrande e o principal líder do PPS no Espírito Santo. Gandini é o presidente estadual do partido, o mesmo a que pertence Diniz.

Na conversa, Casagrande informou que pretende escalar Diniz na chefia da Casa Civil e que sua intenção é fazer o anúncio "em breve".

No primeiro governo de Casagrande (2011-2014), Diniz foi diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e secretário estadual de Planejamento.

Na atual administração de Luciano Rezende em Vitória, Diniz é o secretário municipal de Fazenda. Ele tem colaborado com a equipe de transição de Casagrande - principalmente na revisão dos números do Orçamento estadual para 2019 -, embora não a integre formalmente.

Se confirmado na Casa Civil, Diniz terá que exercitar outras habilidades. A atuação do ocupante do cargo tem um componente técnico, mas é política acima de tudo. O chefe da Casa Civil é o responsável, por exemplo, pela articulação política do governo com os prefeitos e, principalmente, com a Assembleia Legislativa.

OUTRAS APOSTAS

Outro nome fortemente cotado é o do também economista Tyago Hoffmann (PSB), um dos quatro membros da equipe de transição de Casagrande. Ele irá possivelmente para a Secretaria de Governo, mas há quem acredite que o governador eleito pode surpreender, escalando o aliado para a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, onde Hoffmann teria mais visibilidade.

Casagrande já confirmou que outros dois nomes de sua equipe de transição farão parte de seu alto escalão. A ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória Lenise Loureiro (PPS) é considerada uma coringa: pode jogar em várias posições.

Já o economista e ex-diretor da Codesa Angelo Baptista, por sua expertise na área de logística, é cotado para a Secretaria de Desenvolvimento ou para a de Transportes e Obras Públicas.