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Vitor Vogas

Secretário de Luciano deve ser articulador político de Casagrande

Anúncio oficial será feito na tarde desta quinta-feira (08) pelo governador eleito

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 13:22

Públicado em 

08 nov 2018 às 13:22
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O governador eleito do Estado, Renato Casagrande (PSB), anuncia às 17h desta quinta-feira (08) mais dois nomes que vão compor o seu secretariado. Segundo a coluna apurou, Davi Diniz de Carvalho (PPS) deve ser anunciado como secretário-chefe da Casa Civil de Casagrande. Atualmente, Diniz é secretário municipal de Vitória. Ele é formado em Geografia e em Administração, com pós em Gestão Pública e Contábil.
Davi Diniz de Carvalho Crédito: Divulgação/PMV
Na manhã desta quinta, Casagrande conversou com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e com o vereador da Capital Fabrício Gandini, eleito deputado estadual.
Luciano é um dos maiores aliados de Casagrande e o principal líder do PPS no Espírito Santo. Gandini é o presidente estadual do partido, o mesmo a que pertence Diniz.
Na conversa, Casagrande informou que pretende escalar Diniz na chefia da Casa Civil e que sua intenção é fazer o anúncio "em breve".
No primeiro governo de Casagrande (2011-2014), Diniz foi diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e secretário estadual de Planejamento.
Na atual administração de Luciano Rezende em Vitória, Diniz é o secretário municipal de Fazenda. Ele tem colaborado com a equipe de transição de Casagrande - principalmente na revisão dos números do Orçamento estadual para 2019 -, embora não a integre formalmente.
Se confirmado na Casa Civil, Diniz terá que exercitar outras habilidades. A atuação do ocupante do cargo tem um componente técnico, mas é política acima de tudo. O chefe da Casa Civil é o responsável, por exemplo, pela articulação política do governo com os prefeitos e, principalmente, com a Assembleia Legislativa.
OUTRAS APOSTAS
Outro nome fortemente cotado é o do também economista Tyago Hoffmann (PSB), um dos quatro membros da equipe de transição de Casagrande. Ele irá possivelmente para a Secretaria de Governo, mas há quem acredite que o governador eleito pode surpreender, escalando o aliado para a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, onde Hoffmann teria mais visibilidade.
Casagrande já confirmou que outros dois nomes de sua equipe de transição farão parte de seu alto escalão. A ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória Lenise Loureiro (PPS) é considerada uma coringa: pode jogar em várias posições.
Já o economista e ex-diretor da Codesa Angelo Baptista, por sua expertise na área de logística, é cotado para a Secretaria de Desenvolvimento ou para a de Transportes e Obras Públicas.
Na semana passada, Casagrande anunciou os dois primeiros nomes de seu secretariado: o auditor do Tribunal de Contas do Estado Rogelio Pegoretti será seu secretário da Fazenda. Já o coordenador da equipe de transição, Álvaro Duboc, será o seu secretário de Planejamento.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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