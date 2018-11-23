Secretário de Educação considera "preocupante" escolha do comando do MEC

Haroldo Corrêa Rocha, secretário de Estado da Educação Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES

O secretário estadual de Educação, Haroldo Corrêa Rocha, classifica como "preocupante" a escolha feita pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), para comandar o Ministério da Educação. Na última quarta-feira (21),

da área em seu governo.

Rodriguez defende uma Educação com "valores tradicionais" e tem pensamento alinhado ao projeto "Escola sem Partido", defendido por Jair Bolsonaro e seus filhos. Para Haroldo, a escolha do próximo ministro representa uma discussão sobre Educação baseada em uma "visão ideológica", no seu entendimento equivocada.

"É preocupante. Não é disso que a educação brasileira precisa nem é o que vai fazer a nossa educação melhorar. Essa discussão [sobre o Escola sem Partido] é desnecessária e periférica. É um exagero dizer que a maioria dos professores são marxistas e que só passam aos alunos as suas próprias visões ideológicas. É claro que alguns professores fazem isso, mas a própria escola tem mecanismos de controle, de autoproteção e de garantia da pluralidade. Estão querendo trocar uma visão ideológica por outra. A discussão sobre educação está muito ideologizada", opina o secretário estadual.

A declaração foi dada por ele na tarde desta sexta-feira (23), durante o 13º Encontro de Lideranças, promovido pela Rede Gazeta.

Haroldo foi secretário de Educação durante todo o atual governo Paulo Hartung, de janeiro de 2011 até o momento. Também comandou a pasta no governo passado de Hartung (2007-2010).

Para o secretário, também é um erro tentar simplesmente proibir discussões sobre sexo e identidade de gênero em salas de aula. Primeiro, porque essa censura não vai dar certo. "A escola nunca vai deixar de discutir gênero, sexualidade."

Segundo, porque essa censura tem o efeito colateral de agravar o problema da gravidez na adolescência.

PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Haroldo destaca que, em sua passagem anterior pela Secretaria de Educação, a partir de 2007, o governo realizou um programa de conscientização de estudantes da rede estadual de ensino médio, chamado "Na real: gravidez na adolescência não é legal".