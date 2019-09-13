Secretaria de Saúde investiga 26 casos suspeitos de sarampo no ES

Manchas avermelhadas, em erupções cutâneas, estão entre os principais sintomas do sarampo Crédito: Romolo Tavani/Shutterstock

A Secretária de Saúde (Sesa) investiga 26 casos de suspeita de sarampo no Estado. Em todo o Espírito Santo, até a último quinta-feira (12), foram 169 notificações de casos suspeitos. Assim, 142 registros já foram descartados.

A capital é a cidade da Grande Vitória com o maior número de casos suspeitos de sarampo . São 23 registros só em Vitória este ano, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

No dia 12 de agosto, o Estado teve a primeira, e única, confirmação da doença nos últimos seis anos, no município de Cariacica.

O primeiro lugar de Vitória, porém, não preocupa a gerente de vigilância em Saúde do município, Arlete Frank Dutra. “Isso se deve porque quando tem sintomas as pessoas procuram o serviço de saúde de hospitais e unidades de saúde da cidade e Vitória tem a maior concentração desses serviços hospitalares”, pontua.

Para a gerente de vigilância, o fato de ter casos mais casos notificados mostra que as pessoas estão atentadas. “É um sinal de que os profissionais da saúde estão em alerta, assim como a população. Há uma sensibilização da população em procurar logo as unidades de saúde quando há sintomas e também em busca da vacinação”, descreveu Arlete.

Ela descreve que em todo caso suspeito realizados os bloqueios vacinais - imunização de pessoas próxima ao paciente com a suspeita - em até 72 horas após a notificação, seja em escola, empresa, residência ou condomínio por onde circulou.

“Nós fazemos um mapeamento dos locais. O primeiro exame para verificação saiu em quatro horas e o segundo é feito após 20 dia. Mesmo que o primeiro resultado seja negativo, é realizado bloqueio para evitar outras transmissões”, explicou a gerente de vigilância.

Atualmente, 100% das crianças com idade de um ano a um anos e seis meses já foram vacinadas na capital e faltam cerca de 500 crianças na meta das “dose zero” com idade de 6 meses a 11 meses.

DEMAIS MUNICÍPIOS

A paciente, de 19 anos é moradora de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, e havia viajado para São Paulo, estado que vive um surto da doença. A região passou por bloqueio vacinal - todos vizinhos de até quatro quadras do caso confirmado foram imunizados de imediato.

Cariacica possui mais duas notificações que estão sendo investigadas. Uma delas é de bebê de 6 meses de idade, que reside em Campo Grande, e que tem histórico de viagem para Recife, estado do Nordeste do país. Outro registro é de uma criança de um ano, moradora do Bairro Aparecida, que não possui histórico de viagem.

No segundo lugar no ranking vem Serra, com seis notificações de suspeitas da doença. Vila Velha tem apenas um caso sendo investigado.